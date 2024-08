Conflit du Proche-Orient - Les négociations de Gaza devraient également empêcher les incendies au Moyen-Orient

Accompagnées par des préoccupations concernant un potentiel incendie de forêt au Moyen-Orient, des discussions cruciales pourraient être en cours dans le conflit entre Israël et le mouvement islamiste Hamas. Sous la pression des médiateurs États-Unis, Qatar et Égypte, un round de négociations est prévu jeudi pour discuter d'un cessez-le-feu, une fois de plus centré sur l'échange de prisonniers palestiniens contre des otages. Un progrès pourrait également empêcher une frappe de représailles par l'Iran contre Israël, évitant ainsi que la guerre ne se propage bien au-delà de la bande de Gaza.

Le président américain Joe Biden espère beaucoup de ces discussions, qui ont été précédées d'intenses efforts de médiation, y compris ceux du chancelier allemand Olaf Scholz (SPD). Elles doivent avoir lieu au Caire ou dans la capitale du Qatar, Doha. Cependant, la participation de Hamas est restée incertaine jusqu'à la dernière minute. "Nous ne négocierons pas sous les tirs", a appris l'agence de presse dpa de cercles du Hamas. Selon un rapport, les discussions pourraient également être menées sans la participation directe du groupe classé comme organisation terroriste par l'UE. Hamas et Israël ne négocient pas directement l'un avec l'autre.

Suspense avant les discussions de Gaza - Espoir de succès

Suite à l'assassinat d'un représentant clé du Hezbollah, milice pro-iranienne au Liban, et du chef étranger du Hamas à la capitale iranienne Téhéran il y a environ deux semaines, une grande attaque de l'Iran et de ses alliés contre Israël a été redoutée ces derniers jours. La République islamique, le Hezbollah et le Hamas islamiste dans la bande de Gaza ont juré vengeance.

En avril, l'Iran a attaqué Israël directement pour la première fois en réponse à une supposée attaque israélienne sur un bâtiment consulaire iranien en Syrie. L'attaque a été limitée - plus de 300 drones, roquettes et missiles de croisière ont été en grande partie interceptés par Israël avec l'aide de partenaires et de pays de la région. On craint maintenant qu'il puisse y avoir une attaque coordonnée contre Israël - avec le Hezbollah, la milice des Houthis au Yémen, ainsi que des milices soutenues par l'Iran en Syrie et en Iraq. Avec une estimation de 150 000 roquettes, drones et missiles de croisière, le Hezbollah est considéré comme la milice la plus puissante de la région.

L'armée israélienne est en alerte maximale et se réserve le droit de prendre des mesures offensives. Elle peut compter sur le soutien des États-Unis, qui ont Significativement accru leur présence militaire dans la région. Aux yeux de l'Iran et d'Israël, les États-Unis sont considérés comme des ennemis jurés déclarés. Un conflit militaire ouvert entre les deux pays a été redouté à plusieurs reprises, notamment après l'assassinat du général iranien Qassem Soleimani par une frappe de drone américain en Iraq en 2020.

Issue des discussions incertaine - Que fait l'Iran?

Ce que les discussions peuvent apporter est complètement incertain. Les négociations n'ont pas fait beaucoup de progrès ces derniers temps. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a rejeté les accusations selon lesquelles il aurait bloqué un accord en fixant de nouvelles conditions ou en élevant de nouvelles demandes. Il a accusé le Hamas d'élever de nouvelles demandes. Netanyahu veut détruire militairement le Hamas afin qu'il ne soit plus en mesure de gouverner la région côtière.

Netanyahu gouverne dans une coalition avec des partenaires ultra-religieux et d'extrême droite qui sont strictement opposés aux concessions envers le Hamas. Ses opposants l'accusent de s'accrocher à ses partenaires de coalition parce qu'il pourrait perdre lors de nouvelles élections. La perte de son poste accélérerait en retour la poursuite des poursuites pénales pour des affaires de corruption dans lesquelles Netanyahu est apparemment impliqué.

Le gouvernement américain a présenté un projet d'accord à la fin du mois de mai, proposant initially un cessez-le-feu total et non restreint de six semaines. Pendant cette période, un groupe spécifique d'otages serait libéré. En retour, les Palestiniens emprisonnés en Israël seraient libérés. Ensuite, les combats seraient définitivement arrêtés, et tout otage restant serait libéré. Dans la phase finale, la reconstruction de la bande de Gaza débuterait.

Les diplomates se préparent déjà à la possibilité que le Hamas ne participe pas aux discussions prévues. Dans ce cas, ils informeraient le groupe des conditions discutées pour un accord, selon le "Wall Street Journal" citant des médiateurs arabes.

Les médiateurs ont récemment mis la pression sur Israël et le Hamas pour conclure un accord. Ils essayeraient d'être "créatifs et assertifs pour faireaboutir l'accord", a déclaré John Kirby, le directeur des communications du Conseil de sécurité nationale des États-Unis.

Le dilemme de l'Iran : chercher vengeance ou attendre les discussions de Gaza?

L'Iran a menacé de se venger de l'assassinat du chef des opérations extérieures du Hamas, Ismail Haniyeh, il y a presque deux semaines, mais ne l'a pas encore fait. "En tant que pays révolutionnaire et anti-israélien, l'Iran ne peut pas se permettre de renoncer à une frappe de représailles, mais il est également conscient des conséquences désastreuses d'une réponse militaire", explique un scientifique politique basé à Téhéran.

**Une guerre exacerb

