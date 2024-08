- Les négociations à Gaza rencontrent des complications en raison du désaccord en cours entre Israël et l'Egypte.

Les efforts diplomatiques pour mettre fin au conflit dans la bande de Gaza se poursuivent, tandis que les officiels de l'ONU exhortent à des tentatives accrues pour administrer des vaccinations urgentes contre la polio à des centaines de milliers d'enfants dans la région en guerre. Baxter, responsable de l'unité de santé d'urgence chez Save the Children, a déclaré lors d'une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU à New York : "Si des mesures préventives ne sont pas prises rapidement, l'épidémie de polio ne sera pas seulement un désastre pour les enfants de Gaza, mais elle pourrait gravement entraver les efforts mondiaux pour éradiquer la maladie."

Le mois prochain verra une campagne de vaccination soutenue par de nombreux pays appelant à un cessez-le-feu dans la bande de Gaza. Des épidémies de polio ont été confirmées dans la région, et sa frontière côtière isolée ne freinera pas la propagation de la maladie, selon Baxter. Depuis le début de la guerre, environ 50 000 enfants sont nés et n'ont pas reçu les vaccinations nécessaires. "L'infrastructure de santé dévastée est incapable de faire face à cette nouvelle urgence de polio", a noté Baxter.

La polio est une maladie hautement contagieuse et infectieuse qui peut entraîner une paralysie permanente et même la mort, en particulier chez les jeunes enfants. Elle est généralement transmise par de l'eau contaminée et il n'existe pas de traitement connu.

Les discussions sur le cessez-le-feu se poursuivent

Une équipe de négociation israélienne est actuellement en pourparlers à Cairo sur un éventuel accord de cessez-le-feu, selon un porte-parole du gouvernement israélien. De plus, une délégation venue des États-Unis est arrivée à l'aéroport du Caire pour participer à d'autres discussions, selon des sources fiables.

Le journal israélien "Haaretz" cite un représentant israélien, indiquant que l'équipe de négociation se prépare à une éventuelle sommet dimanche "si Hamas montre des signes de reconnaissance". L'Égypte, le Qatar et les États-Unis facilitent le dialogue entre Israël et Hamas, car ils n'engagent pas directement l'un avec l'autre.

Rapport sur les nouvelles propositions israéliennes

L'accord comprendra la libération des otages israéliens détenus par le Hamas islamique et la libération de détenus palestiniens des prisons israéliennes. Cependant, la demande d'Israël de contrôler en permanence la frontière sud entre Gaza et l'Égypte est l'un des points de contention importants. Selon l'armée israélienne, de nombreux tunnels de Hamas existent sous le si-called Corridor de Philadelphi, que Israël demande de contrôler afin d'empêcher le trafic d'armes. L'Égypte nie fermement l'existence de tels réseaux de contrebande.

Le général israélien Israel Ziv, dans une interview avec le "Wall Street Journal", a commenté : "Il y a une intense méfiance entre Israël et l'Égypte". Le journal américain a rapporté, citant des sources égyptiennes, de nouvelles propositions israéliennes. Selon ces rapports, l'équipe de négociation israélienne a proposé la construction de huit tours d'observation dans le corridor. Les États-Unis ont présenté une proposition alternative de construction de seulement deux tours. Cependant, l'Égypte rejette les deux propositions, arguant que de telles tours donneraient à l'armée israélienne un accès continu à la zone.

Netanyahu renforce ses demandes

Le bureau du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a contesté un rapport d'information de l'après-midi suggérant que des forces multinationales pourraient être déployées le long du Corridor de Philadelphi. Selon le site d'information qatar Al-Araby al-Jadid, une telle déploiement a été envisagé.

Netanyahu continue de plaider pour la conservation du contrôle du Corridor de Philadelphi pour empêcher le réarmement de Hamas, selon le communiqué de son bureau. Cela empêcherait Hamas de répéter les décès et les enlèvements qui se sont produits le 7 octobre 2023, lorsque Hamas et d'autres groupes terroristes ont tué plus de 1 200 personnes en Israël et ont capturé plus de 250 otages à Gaza, déclenchant le conflit.

Hamas accuse Israël de bloquer les négociations sur un règlement en refusant de quitter le Corridor de Philadelphi d'environ 14 kilomètres de long. Les extrémistes demandent un retrait complet d'Israël de la bande de Gaza. Selon les officiels égyptiens cités par le "Wall Street Journal", la présence militaire israélienne dans le corridor viole le traité de paix égypto-israélien de 1979, qui interdit le déploiement de chars, d'artillerie et d'armes anti-aériennes là-bas.

Inquiétudes quant à l'échec des négociations

L'Égypte ne souhaite pas être perçue comme soutenant l'occupation israélienne de la bande de Gaza, selon les rapports. Cependant, Israël nie violer le traité et insiste sur le maintien de sa présence militaire dans le corridor, invoquant un manque de confiance dans l'efficacité de l'Égypte pour empêcher le trafic d'armes de Hamas, selon le journal américain. Daniel Kurtzer, ancien ambassadeur des États-Unis en Égypte et en Israël, a médité : "Peut-être que l'Égypte et Israël trouveront finalement une résolution, mais je ne suis pas sûr qu'il y ait une solution aux demandes de Hamas".

Selon un rapport récent du site d'information américain "Politico", citant deux officiels israéliens et deux américains, l'accord semble être en danger, sans alternative évidente. En cas d'échec, une importante escalade au Moyen-Orient est attendue. Après les meurtres de deux hauts responsables israéliens dans la capitale iranienne Téhéran et la capitale libanaise Beyrouth il y a presque trois semaines, l'Iran et le mouvement chiite libanais Hezbollah ont menacé de violentes représailles.

Le Conseil de sécurité des Nations unies a exprimé ses préoccupations quant à l'impact potentiel du conflit en cours dans la bande de Gaza sur les efforts mondiaux d'éradication de la polio lors d'une réunion présidée par Baxter de Save the Children. Si un cessez-le-feu n'est pas atteint et que la situation empire, les membres du Conseil exhortent à une action immédiate pour prévenir la propagation de la polio au-delà de la bande de Gaza.

Lire aussi: