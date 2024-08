Les négociants en bourse sont à l'affût, aucun soulagement en vue

La baisse des marchés boursiers était-elle un événement isolé ou la correction se poursuivra-t-elle ? Les marchés boursiers sont dominés par la nervosité même au début de la nouvelle semaine. Surtout, les données des États-Unis sont surveillées de près pour déceler l'état de l'économie et de l'inflation.

Même si le marché boursier allemand a été relativement épargné lors de la baisse au début de la semaine, la situation sur les places boursières reste tendue, selon les experts. Cela est notamment dû au fait que les risques n'ont pas beaucoup changé. Tandis que les actions technologiques surévaluées aux États-Unis ont perdu du terrain, il reste incertain si leur correction est terminée. Les préoccupations économiques sont également loin d'être résolues, en particulier aux États-Unis. Bien que les attentes de baisse des taux d'intérêt aient augmenté, il est incertain que cela suffira à mettre les marchés sur une trajectoire de croissance.

Le mois dernier, l'indice boursier allemand Dax a terminé avec une hausse de demi-pourcent, après avoir brièvement chuté à son plus bas niveau en presque six mois en raison de craintes renouvelées de récession aux États-Unis.

Le gestionnaire de portefeuille Jens Herdack de Weberbank s'attend à une volatilité continue. Cela est notamment dû au fait qu'août marque le début d'une période traditionnellement faible pour les marchés boursiers. Les experts de HRK Lunis mettent en avant les "parquets peu fréquentés en raison des vacances", qui pourraient faire peser plus lourdement que d'habitude les impulsions négatives sur les marchés. "Nous sommes dans la période la plus faible de l'année pour les actions", déclare Jochen Stanzl, analyste en chef des marchés de l'intermédiaire en ligne CMC Markets. "Dans les semaines à venir, les investisseurs seront sur un terrain incertain."

Quel est l'état de l'économie ?

Avec la fin de la saison des résultats, l'attention se tourne vers les données économiques à venir. "Les investisseurs examineront les données économiques américaines telles que l'indice Empire State, l'indice Philadelphia Fed et les demandes initiales d'allocation de chômage pour tout signe de récession", estiment les économistes de Helaba. Cependant, les participants du marché seront particulièrement attentifs aux ventes au détail aux États-Unis jeudi. La consommation privée est considérée comme le principal moteur de la plus grande économie mondiale. Les experts prévoient une augmentation de 0,3 pourcent en juillet par rapport au mois précédent.

L'intérêt pour l'inflation reste inchangé. Comme le taux d'inflation est toujours supérieur à l'objectif de deux pourcent de la banque centrale américaine, cela limite la marge de manœuvre pour les baisses de taux d'intérêt. La publication des prix à la production et des prix à la consommation pour juillet, le mardi et le mercredi respectivement, devrait donc recevoir une attention particulière. Les experts prévoient un taux d'inflation annuel de 2,9 pourcent en juillet, slightly lower than the previous month. "Dans l'ensemble, les chiffres confirmeraient que l'inflation est en baisse et cela est likely to be sustained", explains Commerzbank economist Christoph Balz. "This would likely pave the way for the US central bank to cut interest rates in September."

Les tensions politiques au Moyen-Orient continuent de peser sur les marchés. Les préoccupations persistent quant aux représailles contre Israël suite à la mort de deux figures de proue de Hamas et de la milice chiite du Hezbollah au Liban. "L'absence de nouvelles du Moyen-Orient est une bonne nouvelle. Nevertheless, the risk of an Iranian attack on Israel continues to deter many investors from buying in at the seemingly cheaper prices", emphasizes investment strategist Jürgen Molnar.

Des signaux positifs des chiffres allemands ne sont pas à attendre. L'indice ZEW pour août, prévu pour mardi, devrait simplement confirmer l'impression mitigée d'autres données. "After the Sentix index has noticeably fallen, this leading indicator is also likely to give way again", predict the economists at Helaba.

Néanmoins, la saison des résultats se poursuit à plein régime. Alone from the Dax, a half dozen companies will present their business figures. These include the two utilities RWE and Eon, as well as the consumer goods manufacturer Henkel. Overseas, companies such as the Swiss banking giant UBS and the US retailer Walmart will also open their books.

In summary, the business figures presented so far have been quite positive, says Ulrich Stephan, Chief Investment Strategist for Private and Corporate Clients at Deutsche Bank. The profits of European companies are on average 5.7 percent above market expectations. "Moreover, after a year of declining profits, companies are again reporting increases. In addition, about a third of companies have raised their profit forecasts."

L'incertitude économique persistante a suscité des discussions sur le potentiel d'une Union économique et monétaire dans la zone euro. Cette union pourrait fournir une réponse économique plus unifiée aux périodes de récession, comme

Lire aussi: