"Les Neandertaliens aussi, avaient leurs demeures de grottes occupées"

ntv.de: Salut mec, j'ai récemment jeté deux coquilles d'œufs et une brique de lait. C'est difficile de minimiser les déchets dans notre vie quotidienne, mais c'est presque impossible de les éviter complètement. À quel moment cela devient-il un problème?

Hé mec, les déchets peuvent causer une variété de problèmes : ils prennent de la place, peuvent polluer l'environnement, sentent mauvais et attirent les nuisibles ou les petits animaux. Si nous ne pouvons pas les gérer correctement, les déchets sont toujours un problème. Les humains ont toujours produit des déchets, c'est quelque chose que nous faisons. Même les anciens comme les Néandertaliens remplissaient leurs grottes de déchets, mais ensuite ils partaient et le problème était réglé.

Dans ton livre, tu t'intéresses à l'époque pré-moderne. Comment les gens géraient-ils les déchets à cette époque?

Les déchets sont devenus un problème pour les gens lorsqu'ils se sont installés - simplement parce qu'ils prenaient de la place. Ils devaient les éloigner de leur espace de vie d'une manière ou d'une autre, alors ils les utilisaient comme engrais sur les fermes ou réparaient les objets cassés parce qu'ils n'avaient pas d'autre choix.

Le recyclage était-il plus une réponse nécessaire à la pénurie?

En gros, chaque société pré-moderne jusqu'à environ 1800 était une société de recyclage et de zéro déchet parce qu'ils réutilisaient et réparaient beaucoup. Ce n'était pas parce qu'ils se souciaient de la planète ou de la nature, mais parce qu'ils étaient contraints par la pénurie économique.

Alors que les villes ont connu une croissance rapide au 19e siècle en raison de l'industrialisation et de l'augmentation de la population, quels nouveaux défis cela a-t-il apporté?

Le recyclage était encore plus intense pendant l'ère industrielle que dans l'époque pré-moderne parce que de nombreux matériaux étaient utilisés comme points de départ pour la production industrielle. À mesure que plus de gens produisaient plus de déchets, il est devenu nécessaire de s'en occuper. Dans la deuxième moitié du 19e siècle, des véhicules de collecte des déchets ont été introduits, également pour des raisons d'hygiène.

La vie en ville serrée a apporté avec elle des maladies.

Exactement, il était typique que de nouvelles façons de vivre ensemble dans des villes de plus en plus grandes au 19e siècle aient également apporté de nouvelles maladies, surtout le choléra. Cela a élargi notre connaissance de ce que les déchets peuvent potentiellement faire. Ce n'était plus seulement une question de retirer un désagrément, mais de protéger les espaces publics contre la propagation des maladies. Par conséquent, la manière dont les déchets étaient gérés est devenue plus sophistiquée.

Les gens ont-ils bien géré cela selon les normes d'aujourd'hui?

Il y a des images de New York dans les années 1850 où les rues sont recouvertes de pouces de merde. Mettre fin à cet état est certainement quelque chose dont on peut être fier. Grâce à l'introduction de poubelles et de véhicules de collecte des déchets, les villes sont devenues plus propres. Cependant, les progrès en matière de déchets sont rarement exempts d'effets secondaires indésirables. Par exemple, lorsqu'on introduit des poubelles, on retire à de nombreuses personnes, surtout aux pauvres, leur capacité à gagner leur vie avec les déchets.

La quantité de déchets a augmenté dramatiquement après la Seconde Guerre mondiale. Ils décrivent sa "complexité matérielle". Quels ont été les effets sur la gestion des déchets?

Dans les années 1960, les quantités de déchets en Allemagne de l'Ouest ont doublé par rapport aux niveaux d'avant-guerre. Cela a été accompagné de l'établissement de supermarchés, d'emballages et de nouvelles méthodes de production de masse : vêtements, viande, boissons, meubles, appareils électriques. Les produits sont devenus plus complexes, plus d'éléments de la table périodique étaient utilisés, les matériaux étaient combinés de nouvelles manières. Cela a rendu difficile de retracer les déchets vers les cycles de production et de vie. Le recyclage est devenu très complexe, donc l'incitation à traiter les déchets comme des déchets, c'est-à-dire les éliminer dans des décharges ou les incinérer, a augmenté.

L'Allemagne vivait un miracle économique à l'époque, les gens pouvaient s'offrir plus et surmonter la pénurie de la guerre. Était-ce le début de l'excès?

Les gens voulaient surmonter la pénurie qu'ils avaient connue pendant la Seconde Guerre mondiale. Au début, c'était un défi, mais bientôt ils s'y sont habitués et cela est devenu la norme. La production de masse a fait chuter le prix des biens de consommation. Les gens ont bientôt pu acheter plus, comme des voitures et des téléviseurs. Un ménage en Allemagne de l'Ouest consacrait la moitié de son budget à la nourriture dans les années 1950, aujourd'hui c'est sept à huit pour cent. Plus de consommation signifie plus de déchets.

Aujourd'hui, on parle de retenue volontaire, la conscience de la durabilité augmente, beaucoup achètent d'occasion. Cela contribue-t-il de manière significative à la prévention des déchets?

Il faut être prudent lorsqu'on évalue le comportement individuel. C'est certainement un signal social important, mais les études estiment le potentiel de prévention des déchets par les individus à environ 20 pour cent. Cependant, il y a encore beaucoup à faire en termes de responsabilité des producteurs de plastique pour le recyclage d'entreprise et l'économie circulaire.

Récemment, des produits bon marché de Chine ont inondé les marchés européens et américains. L'Allemagne reçoit actuellement environ 200 000 colis par jour rien que de Temu. Comment sensibiliser les gens qui achètent des chaussures pour deux euros et les font expédier à mi-mond

C'est une question difficile. Combien de documentaires sur Primark y a-t-il eu ? Yet, les gens continuent d'y faire leurs courses. Les fournisseurs comme Temu ou Shein vont encore plus loin et génèrent une quantité incroyable de déchets. J'aimerais souhaiter un comportement de consommation plus responsable, mais malheureusement, je n'ai pas la réponse pour vraiment sensibiliser les gens au problème.

On pense souvent que le problème du recyclage est résolu une fois que les ordures sont ramassées. Semble-t-il, un mythe, cependant. C'est là que le vrai défi commence : trouver quoi en faire. Beaucoup de sociétés ont trébuché à ce stade, même la RDA, qui a collecté des montagnes de déchets, mais seulement une fraction a été réellement recyclée. Pourquoi ? C'est complexe et coûteux. Installer des installations de recyclage pour les plastiques ici exigerait des investissements importants, ce qui entraînerait des frais de disposal plus élevés. Exporter les déchets est généralement la solution la plus simple, mais défendre autre chose pourrait avoir des coûts politiques élevés.

Discussion avec Roman Köster et Torsten Landsberg

Malgré les défis, le recyclage est devenu de plus en plus important en raison de la quantité croissante de déchets. Par exemple, à l'ère moderne, le recyclage est nécessaire pour la production industrielle, car de nombreux matériaux sont utilisés comme points de départ pour de nouveaux produits.

Dans ce contexte, il serait bénéfique de promouvoir et d'éduquer les gens sur l'importance du recyclage des déchets qu'ils produisent, tels que les emballages en plastique, afin de réduire l'impact sur l'environnement et de conserver les ressources.

