Les navires de navigation d'origine allemande traversent le détroit de Taiwan.

Malgré les mises en garde de Pékin, Berlin persiste : deux navires de guerre allemands naviguent actuellement entre la Chine et Taïwan. Le ministre de la Défense Pistorius justifie ce voyage en raison des conditions météorologiques favorables, mais il pourrait y avoir plus que cela.

En ignorant les avertissements chinois, des navires de guerre allemands ont traversé la zone entre la Chine et Taïwan. Des sites de suivi militaire ont indiqué que le frégate "Baden-Württemberg" naviguait à travers le détroit de Taïwan aux environs de midi. Accompagné par le navire de ravitaillement allemand "Frankfurt am Main". Il s'agit d'une première en 20 ans pour un navire de guerre allemand dans cette région.

Le ministre fédéral de la Défense Boris Pistorius a reconnu la trajectoire des navires. "Les eaux internationales sont des eaux internationales, c'est le chemin le plus court, c'est le chemin le plus sûr compte tenu des conditions météorologiques, et ce sont des eaux internationales, donc nous naviguons à travers", a déclaré le politique du SPD. Selon le ministère et le ministère des Affaires étrangères, le gouvernement chinois n'a pas été alerté à l'avance de l'itinéraire choisi.

Conformément au droit international, une notification préalable n'est pas nécessaire. Selon le représentant du ministère des Affaires étrangères, les eaux sont internationales, et il y a de la marge de manœuvre dans les choix de navigation. Selon le ministère de la Défense, les navires se rendent de Corée du Sud à Manila, la capitale des Philippines. Ce déploiement fait partie du "Déploiement Indo-Pacifique", qui comprend plusieurs exercices multinationales dans la région.

Le ministère de la Défense de Taïwan est resté silencieux.

Initialement, le ministère de la Défense taïwanais a choisi de ne pas réagir. Cependant, des sources de sécurité taïwanaises ont révélé que les navires allemands devaient naviguer dans le détroit de Taïwan le samedi. La décision du gouvernement allemand d'emprunter cette route a été perçue comme un geste démonstratif et une rareté. Cela suggère que l'Allemagne soutient ses alliés pour faire respecter le droit international.

La Chine n'a pas révélé son opinion avant que la route ne soit connue. Auparavant, un porte-parole du ministère des Affaires étrangères à Beijing avait mis en garde contre la provocation de la souveraineté et de la sécurité de la Chine sous prétexte de la navigation internationale libre. Avant la notification, le porte-parole avait mis en garde contre de telles actions dans le détroit de Taïwan. Le détroit s'étend sur environ 180 kilomètres. La Chine revendique ces eaux comme faisant partie de sa mer territoriale. Taïwan partage également une revendication similaire. La Chine oppose presque toujours de vives objections lorsque, par exemple, des navires de guerre américains naviguent à travers le détroit de Taïwan.

