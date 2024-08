Les navires de croisière changent d' itinéraire pour éviter Ernesto.

Au 20h HE le mardi, à la fois les compagnies de croisières Carnival et Celebrity ont rapporté qu'elles avaient dû dérouter leurs navires pour éviter la tempête.

Carnival a annoncé les ajustements suivants sur son site d'informations :

Le Carnival Pride navigue de Baltimore à Bermuda. La visite de deux jours du Pride à Bermuda était prévue pour arriver mardi et partir jeudi, un jour plus tôt que prévu précédemment.

Le Carnival Magic navigue vers les Caraïbes orientales depuis Miami et a annulé une visite à San Juan, Porto Rico, mercredi. Au lieu de cela, une visite à Nassau, Bahamas, a été ajoutée pour vendredi.

Carnival a également déclaré que les itinéraires du Carnival Freedom et du Mardi Gras étaient "closement surveillés pour d'éventuels changements, mais aucun changement n'a été apporté pour le moment".

Celebrity a rapporté les changements suivants dans un e-mail à CNN Travel :

L'Icon of the Seas a changé pour un itinéraire de sept nuits en Caraïbes occidentales visitant Cozumel, Mexique; Roatan, Honduras; et Costa Maya, Mexique, au lieu de sa croisière prévue en Caraïbes orientales de sept nuits.

La Rhapsody of the Seas a échangé l'ordre de ses escales restantes. Elle est maintenant prévue pour visiter Bridgetown, Barbade, mardi; Castries, Sainte-Lucie, mercredi; Saint-Jean, Antigua, jeudi; Phillipsburg, Saint-Martin, vendredi; et Saint-Croix, îles Vierges américaines, samedi.

La Symphony of the Seas visitera maintenant Nassau, Bahamas, au lieu de Puerto Plata, République dominicaine.

Holland America et Princess ont déclaré à CNN Travel dans des e-mails qu'ils n'avaient pas de navires actuellement en fonctionnement dans les Caraïbes. Virgin Voyages a déclaré dans un e-mail que le Valiant Lady était "le seul navire dans les Caraïbes pour le moment et son itinéraire ne sera pas affecté par la tempête".

CNN Travel a contacté d'autres grands opérateurs de croisières pour connaître le statut de leurs navires, notamment Royal Caribbean, Disney et Norwegian.

Ernesto n'est pas prévu pour toucher terre sur le continent américain. Des parties de Porto Rico se préparent à recevoir jusqu'à 10 pouces (25 centimètres) de pluie. Et le gouvernement de Bermuda a exhorté ses citoyens à accélérer les préparatifs de la tempête immédiatement, s'attendant à ce qu'Ernesto approche de l'archipel en tant que

