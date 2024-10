Les Nations unies rejettent le déploiement de troupes de maintien de la paix au Liban

L'ONU semble ignorer la demande d'Israël de déplacer certaines parties de ses forces de paix au Liban, selon une déclaration de l'Unifil. Selon l'Unifil, ses casques bleus maintiendront leurs positions conformément à un communiqué. Israël aurait exhorté la mission de paix de l'ONU le 30 septembre à retirer son personnel de certains endroits, car Israël prévoyait de mener des manœuvres terrestres "restreintes" au Liban. Cependant, selon le communiqué de l'Unifil, les casques bleus sont restés à leurs postes et le drapeau de l'ONU continue de flotter fièrement.

La mission de paix de l'Unifil, composée de plus de 10 000 soldats et civils, est en opération au Liban depuis 1978. La résolution 1701 de l'ONU de 2006 a élargi le mandat des casques bleus, les chargeant de surveiller un cessez-le-feu obtenu après un précédent conflit entre Israël et le Hezbollah, et de soutenir l'armée libanaise dans la sécurité des frontières.

Récemment, la confrontation entre Israël et le milicien pro-iranien Hezbollah au Liban s'est intensifiée.

Relations tendues entre Israël et l'ONU

Suite à plusieurs frappes aériennes sur des cibles liées à la milice du Hezbollah, alignée sur l'organisation palestinienne radicale Hamas, l'armée israélienne a annoncé le lancement d'opérations terrestres "restreintes" dans le sud du Liban mardi soir. Mardi soir, l'Iran a répliqué par une importante attaque de roquettes contre Israël, qualifiant l'attaque, entre autres choses, de réponse à l'assassinat du chef du Hezbollah Hassan Nasrallah par une frappe aérienne israélienne dans un quartier sud de Beyrouth. Selon les rapports israéliens, la plupart des quelque 200 roquettes tirées de l'Iran ont été interceptées.

Les relations entre Israël et l'ONU sont tendues. Mercredi, le gouvernement israélien a déclaré le secrétaire général de l'ONU António Guterres "persona non grata" en raison de leur belief qu'il n'avait pas fermement condamné la précédente attaque de roquettes iraniennes contre Israël. Le ministre des Affaires étrangères israélien Israel Katz a décrit Guterres comme un "secrétaire général anti-israélien qui soutient les terroristes, les violeurs et les meurtriers".

