Les Nations Unies ont temporairement arrêté les livraisons d'aide à Gaza suite à la demande de l'armée israélienne d'évacuer, au milieu d'une campagne intensifiée de distribution de vaccins contre la polio.

L'armée israélienne a lancé des déplacements supplémentaires dans certaines zones de Deir Al-Balah, en Gaza central, dimanche, contraignant de nombreux Palestiniens déplacés à se déplacer à nouveau alors que l'ONU se prépare à administrer des vaccins à plus de 640 000 enfants, en raison des préoccupations concernant la propagation de la maladie dans la région confinée.

Il n'y a pas si longtemps, les autorités sanitaires ont confirmé le premier cas de polio à Gaza en 25 ans, touchant un bébé non vacciné de 10 mois. Ce développement inquiétant s'est produit quelques semaines seulement après que des tests de eaux usées effectués à Gaza en fin juin ont donné positif pour le virus, ce qui a conduit l'Organisation mondiale de la santé (OMS) à avertir qu'une épidémie affectant des milliers d'enfants était imminente.

La polio est une maladie très contagieuse qui cible principalement les enfants de moins de 5 ans et attaque le système nerveux, pouvant entraîner une paralysie et même la mort dans des cas extrêmes.

Le lundi, COGAT, l'entité israélienne responsable de l'accès à l'aide dans Gaza, a annoncé que plus de 1,2 million de doses de vaccin avaient été livrées à l'enclave via le poste-frontière de Kerem Shalon. Ils ont déclaré que la campagne de vaccination, dirigée par l'OMS et l'agence des Nations unies pour l'enfance, serait menée conjointement avec les Forces de défense israéliennes (FDI).

Cependant, selon un haut responsable de l'ONU, des suspensions de livraison seraient momentanément mises en place dans l'état actuel des choses. CNN a contacté COGAT à ce sujet.

Programme de vaccination

Le réémergence récente de la polio, qui a été largement éradiquée dans les pays plus développés, témoigne des défis auxquels sont confrontés les 2 millions d'habitants de Gaza, qui ont connu des bombardements israéliens depuis octobre dernier. De nombreux résidents sont confrontés à des pénuries de nourriture, de fournitures médicales et d'eau potable, jusqu'à 90 % de la population n'ayant pas de logement stable.

Dans des déclarations distinctes mardi, l'UNRWA, l'agence de secours principale de l'ONU à Gaza, et le ministère de la Santé palestinien dans la Cisjordanie occupée, ont annoncé leur préparation à lancer la campagne de vaccination.

"UNRWA continue de fournir une aide humanitaire dans la mesure du possible à Gaza", a déclaré Juliette Touma, directrice des communications d'UNRWA, à CNN, déclarant que l'opération humanitaire était devenue l'une des plus difficiles au monde pour l'ONU.

Le ministère de la Santé palestinien a confirmé que la campagne de vaccination commencerait bientôt et que des initiatives étaient en cours pour distribuer 400 000 doses supplémentaires pour immuniser 95 % des enfants de moins de 10 ans.

"Des efforts intenses et continus sont déployés jour et nuit avec les partenaires internationaux de santé pour aider les employés de santé à mettre en œuvre la campagne de vaccination", indique le communiqué du ministère, mentionnant que les opérations militaires israéliennes constituent un risque

