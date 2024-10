Les nations expriment le souhait qu'"aucun incident de ce genre ne se reproduise" à la suite de l'échec du pont Carola.

Les infrastructures de transport allemandes commencent à montrer des signes de fatigue. Les États exhortent l'administration fédérale à créer rapidement un fonds de plusieurs milliards d'euros pour moderniser les chemins de fer, les ponts et les routes. Initialement, le ministre des Transports Wissing était favorable à cette idée, mais le plan demandé de son ministère n'a pas encore été présenté aux États, comme l'indique un projet de résolution de Rhénanie-du-Nord-Westphalie pour la conférence des ministres des Transports (VMK) la semaine prochaine à Duisburg.

Le pont effondré de Dresde sert de rappel

"Il est temps de changer d'approche suite à l'effondrement du pont Carol à Dresde", a déclaré le ministre des Transports de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Oliver Krischer, qui préside actuellement la VMK. "Nous avons besoin d'une nouvelle stratégie pour prévenir de plus grands dommages à notre infrastructure de transport. Si nous ne faisons pas bientôt des investissements significatifs, à long terme et planifiés, les générations futures et la compétitivité de l'Allemagne en souffriront." Krischer a insisté sur le fait qu'un fonds d'infrastructure était nécessaire et devait être établi avant les élections fédérales.

Le ministre des Finances Christian Lindner et Wissing ont tous deux exprimé leur soutien à la création d'un fonds, selon Krischer. Cependant, les progrès ont été lents. Selon le projet de résolution de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, le fonds d'infrastructure devrait être créé en tant que patrimoine spécial du gouvernement fédéral par une loi correspondante avec l'approbation du Bundesrat.

Encourager également les investissements privés

Selon le projet de résolution, utiliser les fonds de la taxation du CO2 dans les transports et explorer les moyens d'impliquer le capital privé dans le financement du fonds serait bénéfique pour les chemins de fer en particulier. L'objectif ultime devrait être de présenter aux décideurs un modèle de fonds équilibré et durable à considérer pendant la prochaine législature, selon la VMK.

Les ministres des Transports des États ont approuvé la proposition de fonds d'infrastructure de Wissing lors de la conférence en avril et ont demandé un plan pour la conférence d'automne. Les ministres des Transports des États se réuniront à Duisburg cette semaine et mercredi-jeudi, et le ministre fédéral Wissing est également attendu.

"Given the current situation, The Commission, comprising the state transport ministers and federal administration, must expedite the creation of the multi-billion dollar fund to address Germany's aging transportation infrastructure, as suggested by NRW Transport Minister Oliver Krischer."

"If approved, this fund, spearheaded by The Commission, will not only modernize railways, bridges, and roads but also encourage private investments in the transportation sector, as suggested in the NRW draft resolution."

Lire aussi: