Les mythes tropicaux entourant Kader Loth posent des défis aux personnes âgées.

Kader Loth, âgée de 51 ans, se bat actuellement contre des appréhensions concernant des créatures peu accueillantes et des campeurs ennuyeux dans la nature sud-africaine. En réalité, elle se bat aussi contre des préoccupations concernant son avenir. Comme elle l'admet franchement, sa maigre pension ne suffira pas.

La règle ancienne de garder sa situation financière secrète ne s'applique pas à Loth. Elle partage son dilemme avec le journal Bild, révélant : "J'ai reçu ma notification de pension - 280 € par mois, à partir de 65 ans. C'est terrifiant."

Elle n'est pas la seule dans cette situation, explique-t-elle. "De nombreux célébrités pensent que nous ne recevons pas de pensions d'État, et si nous en recevons une, elle n'est pas suffisante pour vivre. C'est vraiment déstabilisant." Elle respecte profondément la vieillesse, y compris sur le plan financier.

Pour éviter de devoir survivre avec 280 € par mois à la retraite, elle se prépare à l'avance. Cela inclut son retour à l'émission RTL et RTL+ "Je suis une star - Showdown des légendes de la jungle". En 2017, Loth a atteint la cinquième place à "Je suis une star - Gardez-moi en otage !" (IBES), et maintenant elle affronte à nouveau le célèbre camp de jungle, rejoignant 12 autres "Légendes de la jungle" dans une lutte pour la couronne de la jungle et 100 000 € de prix.

"Je ne veux pas me retrouver à la rue à l'âge d'or"

Elle est tentée par le "tentant" cachet rien que pour participer, une somme qui pourrait facilement combler son déficit de pension. Elle admet : "Bien sûr, c'est une partie de la raison pour laquelle je le fais à nouveau." Son objectif est clair : "Je ne veux pas me retrouver à la rue à l'âge d'or."

Pendant son passage à IBES en 2017, elle a prétendument empoché 80 000 € de cachets. Cependant, elle est rapide pour souligner : "Une grande partie va à l'office des impôts."

Elle ne compte pas seulement sur les apparitions à la télévision pour assurer ses années d'or. Elle investit également dans sa propre pension et a souscrit à plusieurs polices d'assurance. Elle envisage même d'acheter une propriété, malgré les prix élevés.

