- Les musiciens continuent à jouer pour éviter l' hystérie.

Suite à l'incident tragique de poignardage lors du festival de la ville de Solingen où je me produisais, la sécurité de l'événement m'a demandé de continuer à jouer de la musique pour éviter une panique massive immédiate. Cette tâche s'est avérée extrêmement difficile, étant donné que des vies avaient été perdues, comme je l'ai mentionné sur Instagram. Auparavant, à la fois "Rheinische Post" et "Der Spiegel" avaient couvert cette histoire.

Peu de temps après, la musique a été arrêtée et le public a été informé de la situation, comme je l'ai détaillé dans mon post et une série d'histoires. Avec d'autres, j'ai cherché refuge dans un magasin voisin. "Je n'arrive toujours pas à comprendre", a déclaré le musicien, dont le vrai nom est Tobias Topic. Des amis proches étaient présents au festival de la ville avec leurs jeunes enfants. Ses sympathies vont aux victimes et à leurs familles.

Au cours d'une attaque lors d'un festival de la ville un vendredi soir, trois personnes ont perdu la vie. Huit autres personnes ont été blessées, cinq d'entre elles gravement. La police de Rhénanie-du-Nord-Westphalie a qualifié l'acte d'attaque en raison de la cible délibérée du meurtrier.

