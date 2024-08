- Les municipalités sont confrontées à une pénurie de compétences

La pénurie de travailleurs qualifiés pèse également de plus en plus sur les administrations municipales de Thuringe. "La situation dans certains domaines peut actuellement être qualifiée de tendue", déclare par exemple Christian Bettels de l'administration de la ville d'Altenburg.

La situation est évaluée de manière similaire à Jena, Gera, Erfurt, Suhl et Eisenach. Surtout dans les postes très spécialisés - comme dans la construction de gratte-ciel, mais aussi dans les secteurs sociaux et informatiques ou avec les pompiers - de nombreuses municipalités rencontrent des difficultés pour recruter du personnel. Dans toutes les administrations, le taux d'absentéisme élevé pose également des difficultés supplémentaires : il faut souvent chercher des remplaçants pour les employés malades ou déplacer des tâches en interne pour combler les absences.

À Altenburg, il y a actuellement onze postes vacants dans presque tous les domaines de l'administration municipale, selon Bettels. Cependant, il est déjà apparent que les besoins en personnel augmenteront dans les années à venir en raison du départ à la retraite des employés plus âgés. Eisenach a également onze postes non pourvus. En général, le nombre de candidats a diminué ces derniers mois, mais presque tous les postes ont été pourvus, déclare une porte-parole de la ville. Pour l'instant, il n'y a eu que peu d'effets sur les délais de traitement, mais il y a eu quelques heures d'ouverture réduites à la bibliothèque.

Les tickets de transport et le télétravail comme incitations

À Suhl, il a parfois fallu deux ou trois tours de recrutement pour trouver des employés adaptés, déclare le porte-parole Steven Bickel. Il y a particulièrement des postes ouverts pour les spécialistes de l'administration dans les services moyens et supérieurs, soit environ 16 équivalents temps plein. "En général, les employeurs du secteur public doivent offrir plus pour même recevoir des candidatures", déclare-t-il. Cela va des tickets de transport et des vélos aux incitations financières et aux options de télétravail.

"L'administration municipale est globalement opérationnelle malgré la pénurie de travailleurs qualifiés", résume la porte-parole Heike Dobenecker la situation dans l'administration municipale d'Erfurt. Cependant, la pénurie est particulièrement visible dans les professions qui sont également très demandées et souvent mieux rémunérées en dehors du secteur public. Par exemple, il n'a pas été possible de trouver un nouveau chef de département pour les systèmes d'exploitation Unix après le départ d'un employé - il n'y avait même pas de candidatures adaptées. En général, il y a "des défis dans le recrutement" dans tous les domaines avec des exigences spécifiques pour les candidats.

À Gera, une porte-parole déclare qu'il y a une forte demande de personnel. Il y a actuellement 188 postes non pourvus dans l'ensemble de l'administration. En tout, environ un cinquième des postes ne sont pas pourvus, auxquels s'ajoutent les absences dues à la maladie, au congé parental ou aux vacances. En raison de la situation budgétaire, il y a eu un gel des embauches dans l'administration de Gera, qui a été levé au début de juillet 2024. La situation actuelle affecte également les offres de base de l'administration municipale : ceux qui veulent prendre rendez-vous avec le service citoyen doivent actuellement attendre jusqu'en octobre, dit-on.

À Jena, il y a actuellement 40 postes à pourvoir, selon une porte-parole. Il y a particulièrement des pénuries de personnel dans le secteur social et au bureau des prestations de logement. Alors que le service citoyen fonctionne normalement, le temps d'attente au bureau des permis de conduire est actuellement de cinq semaines, et il y a également des temps d'attente plus longs pour les inscriptions à l'état civil. L'autorité de la nationalité est particulièrement touchée : on doit attendre entre 12 et 14 mois pour un rendez-vous.

