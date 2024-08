- Les municipalités peuvent demander une aide pour les inondations

À partir du jeudi, les villes et communes de Basse-Saxe peuvent demander une aide financière de l'État pour réparer les infrastructures publiques endommagées par les inondations. Les demandes doivent être déposées via le portail client de la NBank avant le 31 octobre, comme l'a annoncé l'institution de financement. Initialement, 18 millions d'euros ont été réservés à cet effet.

L'État prendra en charge jusqu'à 80 % des coûts, et jusqu'à 95 % pour les communes rencontrant des difficultés financières. Cela comprend les réparations des routes, ponts, parcs, ainsi que des jardins d'enfants, écoles, hôpitaux et installations d'eau potable et d'égouts.

Les communes n'ont pas à rembourser l'aide.

La condition est que les dommages causés par les inondations se soient produits entre le 24 décembre et le 30 avril. Les communes peuvent également transmettre l'argent, par exemple, à des associations. Elles n'ont pas à rembourser l'aide à l'État plus tard.

La NBank accepte déjà les demandes d'aide contre les inondations pour les ménages et les entreprises.

