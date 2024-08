- Les municipalités et les villes locales visent à renforcer les communautés rurales.

Les zones rurales de Basse-Saxe nécessitent plus d'attention, selon l'Association des villes et communes de Basse-Saxe (NSGB). "Une variété de mesures sont essentielles pour établir des normes de vie égales dans les zones rurales", plaide l'association dans un document de position transmis à l'agence de presse allemande à l'avance. Lors d'une réunion aujourd'hui à Oldenburg, l'Association des villes et communes examinera, entre autres, les moyens d'améliorer la santé, les transports en commun et la numérisation dans les zones rurales.

La plupart des habitants des régions rurales de Basse-Saxe vivent en dehors des grandes villes et des zones métropolitaines, selon l'association, qui représente plus de 360 villes et communes autonomes. "L'idée d'une zone rurale unifiée principalement définie par l'agriculture depuis la mi-20ème siècle n'est plus valable", souligne l'association.

L'association s'oppose aux services de santé et de soins, prévoyant une pénurie grave de médecins en Basse-Saxe. Elle plaide pour une plus grande importance accordée aux soins primaires dans la formation et une aide financière aux communes pour maintenir les hôpitaux.

Les zones rurales souffrent le plus lors de la transition énergétique en raison de l'installation d'éoliennes et de panneaux solaires, indique le document de position. Les zones devraient en profiter financièrement et maintenir leur autonomie de planification.

Le déploiement de la bande passante est un autre enjeu. Les communes ont également besoin d'un soutien financier supplémentaire et d'options pratiques pour l'utilisation de l'intelligence artificielle.

L'association identifie un besoin de rattrapage en matière d'adaptation aux changements climatiques, de répartition des fonds, de soutien aux représentants municipaux, d'accueil des réfugiés, de promotion du tourisme, des transports en commun et de l'éducation. Elle réclame également un fort soutien des zones rurales de l'Union européenne.

