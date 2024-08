- Les municipalités et les entreprises de transport exigent plus d'argent pour les transports en commun

Plusieurs villes de tramways saxonnes et leurs sociétés de transport ont signé une lettre ouverte aux factions parlementaires de l'État pour demander un meilleur financement des transports publics (TP). L'offre de TP et son expansion nécessaire ne peuvent être garanties qu'au niveau municipal avec un financement suffisant du gouvernement fédéral et de l'État libre, selon la lettre. Seule une aide adéquate permettra d'atteindre les objectifs politiques de l'État consistant à renforcer les TP en tant qu'alternative attractive aux transports motorisés privés. Sinon, des coupes de service sont à prévoir.

Les villes mettent en garde contre le sous-financement

Les TP sont sévèrement sous-financés en raison de coûts sharply increased et de réductions de prix politiques via le billet Allemagne et le billet éducation. Il est également incertain que le gouvernement fédéral continuera à financer la moitié du billet Allemagne. Cependant, les villes et les sociétés de transport considèrent cette participation fédérale essentielle pour la poursuite à long terme du billet Allemagne.

"L'amélioration des ressources financières pour les TP est indispensable pour une ville moyenne comme Plauen", a déclaré le maire Steffen Zenner (CDU). Il a souligné que les coûts sharply increased pour l'énergie, l'infrastructure et le personnel ne peuvent plus être couverts par des augmentations de tarifs et des retraits de profits. Toutes les options d'économie ont déjà été épuisées. Quiconque souhaite sérieusement promouvoir les TP doit soulager les municipalités avec leurs opérations de tramway.

Le manque de financement suffisant pour les TP affecte également d'autres villes, comme l'a noté le maire Zenner de Plauen en faisant référence à 'autres poissons' luttant avec des coûts Similarly high pour l'énergie, l'infrastructure et le personnel. Sans soutien supplémentaire des niveaux supérieurs de gouvernement, la qualité et la fréquence des services de TP dans ces villes pourraient être compromises.

