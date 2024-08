- Les municipalités environnantes ont arrêté les festivités suite à l'attaque de Solinger.

Suite à l'incident tragique de coups de couteau lors d'une célébration municipale à Solingen, les événements prévus pour ce week-end à Hilden et Haan ont été annulés de manière inattendue. Outre la profonde tristesse et la compassion pour les victimes de Solingen, l'aspect sécurité est également une préoccupation.

Le Festival des Cultures à Hilden était censé célébrer la diversité, selon le maire Claus Pommer. Cependant, en raison des préoccupations pour la sécurité et de la compassion pour les habitants de la ville voisine, ils ont choisi d'annuler l'événement. "Le fait choquant de Solingen rend impossible de se rassembler et de se réjouir quelques heures après."

La maire de Haan, Bettina Warnecke, a partagé la tristesse, exprimant "Nous gardons dans nos pensées et nos prières les familles des défunts, tout en espérant un prompt rétablissement pour ceux qui luttent encore pour leur vie." Le festival du vin de Haan pour samedi et dimanche a été annulé. "Nous ne pouvons pas célébrer alors que notre ville voisine est en deuil, à peine à quelques kilomètres d'ici." Elle a également mentionné que le suspect est toujours en fuite et que la situation n'est pas claire.

Après l'incident de coups de couteau lors de la célébration des 650 ans de Solingen vendredi soir, le suspect a réussi à échapper à l'arrestation. "Actuellement, les autorités mènent une recherche approfondie du suspect", a-t-on rapporté.

L'annulation du festival de la ville à Haan était également un signe de solidarité avec Solingen, selon la maire Bettina Warnecke. Le festival de la ville prévu à Hilden, similaire à celui de Haan, a également été reporté en raison de l'incident tragique.

