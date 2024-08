- Les municipalités en équilibre financier sollicitent des prêts

Environ 10 des plus de 400 communes de Basse-Saxe sont exemptes d'endettement, selon les dernières statistiques financières. L'Office statistique de l'État a révélé cette information à la fin de 2023, indiquant que les villes de Burgwedel et de Verden-sur-l'Aller, les communautés de Scheeßel, Moormerland et Dötlingen, les municipalités collectives de Baddeckenstedt, Kirchdorf et Schwaförden, ainsi que les zones non incorporées de Lohheide et Osterheide étaient toutes exemptes de dettes. Une enquête de l'agence de presse dpa a mis en évidence plusieurs facteurs contribuant à cette situation financière saine, mais certaines de ces communes pourraient ne pas maintenir cet état de fait à long terme.

À Burgwedel et Verden, des entreprises florissantes et une gestion financière avisée ont un impact significatif sur leur situation financière favorable. Verden tire également parti d'un plan d'action annuel évalué et mis à jour pour un budget responsable, mais aucune de ces villes ne peut entirely éviter l'endettement à long terme.

Ces deux villes envisagent des investissements dans des domaines tels que l'éducation et la protection contre les incendies, ce qui nécessite d'emprunter de l'argent pour les financer. La communauté de Scheeßel dans le district de Rotenburg doit également contracter des prêts pour ses investissements prévus, comme l'a révélé la maire Ulrike Jungemann. La municipalité s'est Previously appuyée sur la vente d'utilités collectives pour son soutien financier.

Malgré leur situation actuelle d'exemption d'endettement, d'autres communes comme Scheeßel pourraient également devoir chercher des prêts pour les investissements à venir. Divers secteurs économiques, tels que l'éducation et la protection contre les incendies, nécessitent souvent un soutien financier par le biais d'emprunts.

