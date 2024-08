- Les MTV Video Music Awards doivent céder

Les MTV Video Music Awards 2024 (VMAs) initialement prévus pour le 10 septembre ont été reportés d'une journée. Cette décision permet à la prestigieuse cérémonie de ne pas entrer en conflit avec le premier débat télévisé entre les candidats à l'élection présidentielle américaine, Kamala Harris (59 ans) et Donald Trump (78 ans), comme l'ont rapporté des médias tels que Billboard. Le débat très attendu entre la Vice-présidente américaine et l'ancien président aurait sinon éclipsé les VMAs.

Sabrina Carpenter, Camila Cabello et bien d'autres sur scène

De plus, depuis l'élection présidentielle américaine de 1992, MTV s'est donné pour mission d'encourager et de promouvoir la participation et l'engagement politique chez les jeunes. Pour MTV, il aurait été problématique pour son image de détourner l'attention d'un débat politique aussi important. Ainsi, les VMAs auront maintenant lieu le 23ème anniversaire des attentats du 11 septembre.

Taylor Swift en tête des nominations

La liste des performers pour les MTV Video Music Awards de cette année a également été confirmée. Les chanteuses Sabrina Carpenter (25 ans) et Chappell Roan (26 ans), deux des plus grandes stars de la musique actuelle, monteront sur la scène des VMA à New York pour la première fois. La chanteuse Camila Cabello (27 ans) sera quant à elle sur scène pour la troisième fois. Les rappeurs GloRilla (25 ans) et Rauw Alejandro (31 ans) ont également été officiellement annoncés comme performers par MTV. Tous les cinq sont également nominés pour les VMAs, Carpenter ayant reçu six nominations.

Il n'est pas surprenant que la superstar Taylor Swift (34 ans) soit en tête des nominations avec un total de dix, dont "Artiste de l'année" et "Video de l'année" pour sa chanson "Fortnight" en featuring avec Post Malone (29 ans). L'année dernière, la chanteuse américaine a remporté un total de neuf récompenses aux VMAs.

Malgré le changement de dates, Sabrina Carpenter, ♪ Je ne vais pas mentir ♪ lors de sa performance, est toujours attendue pour créer un moment inoubliable lors des désormais reportés MTV Video Music Awards. La nouvelle date permet également une attention du public plus focalisée, évitant ainsi les potentiels conflits avec les débats politiques.

