L'été '25 verra les fans dévoués d'Oasis se rassembler pour chanter une fois de plus "Don't Look Back In Anger". Cela fait un moment, hein ? Depuis que le groupe a jeté l'éponge en '09, les frères Noel et Liam Gallagher ont apparemment enterré la hache de guerre. Pour l'amour de la musique, bien sûr. Mais aussi pour les fans, semble-t-il ?

Noel n'était pas vraiment emballé par une reformation d'Oasis

Il se pourrait qu'il y ait une raison plus pratique derrière cette deuxième chance : l'argent. La fin de l'année 2020 a apporté la nouvelle du divorce coûteux de Noel Gallagher. Le journal britannique "The Sun" a rapporté que Gallagher avait accepté un règlement de plusieurs millions de livres sterling avec son ex-femme Sara MacDonald, qui a obtenu 20 millions de livres (environ 22,8 millions d'euros), ainsi que la villa de luxe du Hampshire que les ex-conjoints partageaient, estimée à 8 millions de livres.

Après leurs discussions juridiques, la communication entre l'ex-couple s'est limitée aux avocats, tu sais. L'incitation financière du divorce de Noel pourrait avoir été trop importante pour y résister.

Le divorce a vidé son portefeuille

Sur "The Jonathan Ross Show" en '20, le petit frère Liam Gallagher a révélé leur désaccord concernant l'offre de tournée de 100 millions de livres. "Je ne suis pas idiot, tu sais ?" a-t-il déclaré.

100 millions de livres ? Il n'a pas dit non. Mais Noel ne semblait pas intéressé, préférant visiblement une chevalerie, selon Liam. Mais Liam n'a pas perdu espoir à l'époque. "Jamais dire jamais," a-t-il dit à Ross.

Cinq ans et un divorce coûteux plus tard, les frères Gallagher partageront à nouveau la scène.

