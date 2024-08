- "Les morts ne font pas de mal": les femmes contre les masochistes armés

Viggo Mortensen est un acteur, musicien, scénariste et, depuis 2020, également réalisateur - préférant tout faire en même temps. Après son premier long métrage "Tomber", son dernier chef-d'œuvre, "Les Morts ne font pas mal", est maintenant en salles.

Dans "Les Morts ne font pas mal", l'icône de "Le Seigneur des anneaux" Viggo Mortensen incarne Holger, un immigrant danois qui tombe amoureux de la mystérieuse Vivienne Le Coudy juste avant l'éclatement de la guerre de Sécession américaine.

Vicky Krieps offre une performance marquante

Le film se déroule en 1860 et est ostensiblement un western, mais au fond, c'est l'histoire d'une femme forte qui navigue dans un monde dominé par les hommes, magistralement interprétée par Vicky Krieps ("Corsage").

Les thèmes forts du film incluent la solitude, la retenue et le désir d'amour - sans sacrifice de soi. Alors que Vivienne commence une relation avec Holger, bien que prudemment, il prend une décision fatidique : il rejoint la guerre de Sécession. Vivienne reste derrière, en colère et déçue. Laissée à elle-même, elle doit se défendre contre des hommes qui croient en la loi du plus fort et n'hésitent pas à utiliser la violence ou le mensonge.

Mortensen prend son temps

Mortensen, qui a également écrit le scénario, raconte l'histoire avec empathie, émotion et de nombreux moments poétiques. Il prend son temps pour développer l'intrigue et donner de la profondeur aux personnages. Holger et Vivienne portent tous deux des secrets et des blessures anciennes que l'on a envie d'explorer.

Mais les autres personnages sont également intrigants, comme le méchant Weston Jeffries, joué de manière convaincante par Solly McLeod. Il est le fils de l'homme le plus riche de la ville et se sent comme le roi sans couronne. Buvant, se battant, tirant sur les gens - il croit qu'il peut s'en sortir avec n'importe quoi. Lorsque Holger disparaît, il met le cap sur Vivienne. Il la veut, par tous les moyens nécessaires.

McLeod joue ce rôle complexe avec une vulnérabilité sous-jacente. C'est un rôle difficile pour le jeune acteur de 24 ans, mais il le joue à la perfection. Une scène où Weston est remis à sa place par son père l'a aidé à se connecter avec le personnage. "On voit que Weston montre une certaine vulnérabilité ou faiblesse, et il n'est plus simplement le plus fort, cela m'a vraiment aidé", dit l'acteur jeune.

Rôles soigneusement façonnés

Même les petits rôles, comme le pianiste de saloon qui est trop bon pour l'endroit, sont méticuleusement façonnés par Mortensen. "On pourrait faire un film entier sur Claudio", dit-il. "Il est trop bon pianiste pour jouer ce vieux piano dans ce saloon depuis si longtemps." Était-ce de l'amour ? Il a une femme et une fille, et sa famille devient un soutien important pour Vivienne.

Finalement, "Les Morts ne font pas mal" est une complexe tapisserie d'histoires sur les rêves, les espoirs, les déceptions, les peurs, les blessures, la soif de pouvoir et la joie de la cruauté. Rien n'est garanti, nous dit le film. La paix, l'amour et le bonheur doivent être gagnés, et tout le monde n'a pas une fin heureuse, pas même Holger.

La musique du film est composée par Mortensen lui-même.

Le film, principalement tourné à Durango, au Mexique, trouve des mots poétiques et des images frappantes pour son histoire très humaine. La musique, principalement composée et jouée par Mortensen au piano, est également bien faite, inspirée de l'époque.

Mortensen rapporte que la musique a été créée bien avant le tournage. Il la jouait sur le plateau pour les acteurs pendant certaines scènes pour transmettre l'ambiance qu'il voulait. "Je voulais que la musique feels like a part of the story, not distracting from it", dit-il.

On pourrait établir des parallèles avec aujourd'hui, comme la relation des hommes avec leurs armes ou les personnages assoiffés de pouvoir utilisant le mensonge et la ruse. Cependant, Mortensen insiste sur le fait que ce n'était pas son intention. "En tant que réalisateur, je n'ai pas besoin de dire que je veux transmettre un message. J'essaie simplement de raconter une histoire", explique-t-il.

"Mais si vous racontez une histoire bien, avec de bons acteurs qui vous font croire que leurs personnages sont des personnes réelles avec de vrais problèmes, des désaccords, des conflits et des obstacles, alors bien sûr, vous les comparerez à votre propre temps."

Au cœur de leur relation naissante, Holger confie à Vivienne, "Je t'aime", exprimant ses profonds sentiments avant de rejoindre la guerre de Sécession. Malgré son absence, Vivienne reste résiliente, déclarant, "Je t'aime aussi, et je survivrai à cela."

