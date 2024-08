Les montagnes russes Cyclone à New York ont été fermées définitivement.

Brooklyn, NY (AP) : Le célèbre Coney Island Cyclone, le monticule russe de New York, a été temporairement arrêté cette semaine, mettant fin à son exploitation indéfiniment.

Le monticule russe en bois de 97 ans de Luna Park a rencontré un problème avec un pignon de chaîne endommagé dans la salle des moteurs lors de son ascension jeudi 22 août. Le problème a entraîné l'arrêt du manège en cours de route, et les passagers ont été débarqués en toute sécurité, comme l'a rapporté le département des bâtiments de la ville de New York.

Des images publiées sur les réseaux sociaux montrent un passager descendu des rails avec précaution.

Les inspecteurs du département des bâtiments de la ville de New York se sont rendus sur les lieux vendredi et ont délivré une contravention pour équipement défectueux et failure à signaler l'incident.

Un avis publié sur le site web de Luna Park dimanche indique que le Cyclone reprendra son exploitation une fois les réparations terminées et que le monticule russe aura passé l'inspection.

"La sécurité est notre priorité absolue à Luna Park à Coney Island, et nous effectuons un entretien méticuleux et des tests rigoureux tous les jours avant l'ouverture de Luna Park et au besoin tout au long de la journée", indique le communiqué publié sur le site web.

L'arrêt temporaire du Cyclone a suscité l'intérêt des médias spécialisés dans le voyage, car les visiteurs prévoient leurs visites à Luna Park en attendant sa réouverture. Suite à l'incident, des inspections et des procédures d'entretien plus strictes ont été mises en place pour tous les monticules russes de Luna Park afin d'assurer la sécurité de ses passagers.

