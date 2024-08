- Les monarques se fient à leurs points de vue individuels.

La princesse norvégienne Martha Louise (52) et Durek Verrett (49) se marient aujourd'hui, le 31 août. La cérémonie aura lieu à l'hôtel Union de Geiranger, un lieu situé dans l'ouest de la Norvège.

Selon "Hello!", environ 350 invités sont attendus au mariage, dont les filles de Martha Louise - Maud (20), Leah (18) et Emma (15) - ses parents, le roi Harald V. (87) et la reine Sonja (87), son frère, le prince héritier Haakon (51) et son épouse, la princesse héritière Mette-Marit (51).

Victoria et Sofia volent la vedette parmi les invités

Des membres de la royauté d'autres nations sont également présents à la cérémonie. La cour suédoise a confirmé au rapport que la princesse héritière Victoria (47) et son époux, le prince Daniel (50), ainsi que le prince Carl Philip (45) et son épouse, la princesse Sofia (39), seront présents. Victoria a été vue portant une robe sans bretelles, de couleur corail, avec une jupe ample à son arrivée, ses cheveux coiffés en un élégant chignon. Sofia semblait porter une robe de couleur orange clair, tandis que les messieurs suédois ont opté pour des costumes noirs classiques.**

Pour la princesse Martha Louise de Norvège, il s'agit de son deuxième mariage. Elle était mariée à l'écrivain Ari Behn (1972-2019) de 2002 à 2017, avec qui elle a trois filles. Elle est en couple avec l'Américain Durek Verrett depuis 2018 et s'est fiancée en 2022.

"J'avais décidé de ne plus me remarier. Mais après avoir rencontré Durek en 2018, j'ai changé d'avis", a déclaré la mariée à "Hello!" avant le mariage. "Pour moi, le mariage renforce le lien entre nous. C'est une occasion d'élever l'énergie et de passer à une nouvelle étape de notre relation." Pour Durek, le mariage est "une chose profondément spirituelle", comme il l'a dit au magazine.

