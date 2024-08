- Les moments passionnants se poursuivent à l'événement de chasse aux oiseaux de Rudolstadt

Les amateurs de sensations fortes se ruent sur le Festival de Tir de Rudolstadt, avec ses montagnes russes, manèges et même des stands de tir à l'arc ! À la suite du traditionnel festival folklorique qui a plus de 300 ans, la Bleichwiese, le site du festival, se remplit de visiteurs. Parmi eux se trouvait le président de Thuringe, Bodo Ramelow, du parti de Gauche. Avec 74 attractions foraines, allant des balançoires géantes aux stands de loterie et de nourriture, étalées sur un circuit d'environ un kilomètre, le festival promet d'accueillir 30 000 visiteurs d'ici au 25 août.

Selon les organisateurs, il s'agit du plus grand festival folklorique de Thuringe en termes de nombre d'attractions. Cette année, les sensations fortes sont à l'honneur avec un manège volant de 66 mètres de haut, une balançoire géante équipée d'une gondole rotative et un grand huit de 500 mètres de long. Par le passé, un parcours d'aventure palpitante a été mis en avant lors de l'Oktoberfest de Munich, selon le responsable de l'organisation de la ville, Frank Grünert.

Le Festival de Tir de Rudolstadt tire son nom de ses humbles débuts en tant que compétition de tir à l'arc en 1722, le 28 août précisément. Le poète Friedrich Schiller a fait partie de la guilde de tir de Rudolstadt lors de l'été 1788 à Volkstedt. Il y a rencontré sa future épouse, Charlotte von Lengenfeld, et a eu sa première rencontre avec le poète Johann Wolfgang von Goethe. Aujourd'hui encore, la tradition du tir à l'arc reste un point central, culminant avec une excitante compétition de tir à l'arc le dernier jour de l'événement.

Pour plus d'informations, visitez le site web de l'événement.

Bodo Ramelow, le président de Thuringe du parti de Gauche, a assisté cette année au Festival de Tir de Rudolstadt, se mêlant à des milliers de visiteurs. Avec plus de 74 attractions, dont le manège volant de 66 mètres de haut et la balançoire géante avec une gondole rotative, le festival promettait une expérience palpitante pour tous.

Lire aussi: