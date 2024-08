Les modifications majeures apportées aux procédures d'achat et de vente de logements sont en vigueur aujourd'hui <unk> voici ce que vous devriez savoir.

L'Association nationale des agents immobiliers, une organisation puissante comptant 1,5 million de membres, a approuvé de nouvelles règles dans le cadre d'une transaction de 418 millions de dollars pour répondre à des allégations antitrust. Ces changements visent à révolutionner la façon dont les agents immobiliers sont rémunérés et par qui ils le sont, marquant les plus importantes modifications des règles de l'organisation depuis plusieurs décennies.

Dans un communiqué, Kevin Sears, président de l'organisation, a souligné que ces changements aideraient les consommateurs à prendre des décisions éclairées lors de l'achat et de la vente de maisons.

Deux modifications majeures

Traditionnellement, les acheteurs de maisons n'avaient pas l'obligation de payer directement leur agent immobilier. Au lieu de cela, les frais de commission, généralement compris entre 5 % et 6 % du prix de vente d'une maison, étaient couverts par le vendeur. Par exemple, un vendeur d'une maison de 450 000 $ aurait payé 27 000 $ en frais. De nombreux experts estiment que ces commissions ont été intégrées au prix de vente des maisons, gonflant ainsi la valeur des propriétés.

Immédiatement, les agents vendeurs ne seront plus autorisés à divulguer les frais de commission aux agents acheteurs sur les services de liste multiple (MLS) utilisés par les agents immobiliers pour répertorier et trouver des maisons à vendre. En conséquence, les agents acheteurs ne pourront plus rechercher des maisons en fonction des taux de commission, une pratique connue sous le nom de "direction", qui a conduit certains agents à ignorer des maisons répondant aux critères de leurs clients en raison de taux de commission inférieurs à la moyenne, selon les critiques.

Tonya Monestier, professeure de droit à l'École de droit de l'Université de Buffalo, a déclaré : "Sans commission sur le MLS désormais, cela rend plus difficile la direction, car vous ne pouvez plus simplement effectuer une recherche pour des commissions de 3 %". Elle a ajouté que bien que les acheteurs puissent toujours négocier les taux de commission, ce changement rend le processus plus difficile.

La deuxième modification affecte la relation entre les acheteurs potentiels de maisons et leurs agents immobiliers. Dorénavant, les acheteurs doivent signer un contrat de représentation contraignant avec leur agent avant de commencer les visites de maisons. Ces contrats informent les acheteurs sur la structure de rémunération de leur agent et les rend responsables du paiement de la commission de l'agent si le vendeur ne le fait pas.

Norm Miller, professeur en immobilier à l'Université de San Diego, a expliqué : "Si les acheteurs sont conscients qu'ils peuvent négocier les commissions et que, en fait, c'est eux qui les payent, et non le vendeur, cela pourrait créer un marché plus compétitif à l'avenir et éventuellement un menu de services plus comparable à celui des autres pays développés".

Un aspect crucial de ces contrats est que l'agent acheteur ne peut recevoir une compensation supérieure à celle convenue initialement, même si un vendeur offre un taux de compensation plus élevé.

Sur son site Web, NAR affirme que ces deux modifications éliminent tout potentiel de direction, garantissant que les courtiers ne recevront pas de compensation plus élevée en orientant les acheteurs vers des listings particuliers offrant des taux de compensation plus élevés.

La dernière audience d'approbation est prévue pour le 26 novembre, bien qu'un juge ait accordé une approbation préliminaire de la transaction de NAR en avril.

Précaution pour les acheteurs

Certaines agences immobilières ont créé des contrats à court terme pour répondre aux préoccupations des acheteurs concernant la signature de contrats contraignants avant de visiter des maisons. Cependant, Monestier recommande aux acheteurs de lire attentivement tout contrat avant de le signer pour éviter tout conséquence non souhaitée.

Leo Pareja, PDG d'eXp Realty, une importante agence immobilière américaine, a mis en avant la simplicité des contrats de son entreprise pour éviter toute confusion. Pareja a rendu ces contrats accessibles aux autres firmes, dans le but de minimiser les friction dans le processus d'achat de la maison.

Impact sur l'accessibilité des maisons

Certains professionnels de l'immobilier ont exprimé des préoccupations selon lesquelles les nouvelles règles pourraient avoir un impact négatif sur le marché de l'achat de maisons, car plus d'acheteurs pourraient maintenant être responsables du financement des commissions de leurs agents.

Cependant, Monestier estime que, à long terme, ces changements bénéficieront aux consommateurs. Elle suggère que les taux de commission pourraient diminuer avec le temps, rendant ainsi le marché immobilier plus abordable pour les acheteurs et les vendeurs.

Cependant, il reste incertain que le coût immédiat

