Les minivans, il ne restait que cinq.

Petites voitures, petites marges, pas d'affaire : la voiture sous-compacte disparaît des showrooms. Seulement cinq modèles restent sur le marché allemand des voitures neuves. Nous les présentons, de Fiat à Toyota.

Ce n'est généralement pas un manque de demande qui a conduit des modèles comme la Ford Ka, l'Opel Karl et Adam, la Citroën C1, la Peugeot 108, la Seat Mii, la Skoda Citigo, la Smart Fortwo ou la Suzuki Celerio à disparaître du marché ces dernières années. Ces voitures abordables de 10 000 euros ont toujours été peu rentables pour les constructeurs, malgré des coûts de développement élevés.

La situation s'accélère : la norme Euro-7 prévue pour mi-2025 mettra fin à plus de modèles, car répondre aux exigences actuelles en matière d'émissions et de CO2 implique des coûts de développement élevés qui sont difficiles à récupérer par les ventes. De plus, deux nouveaux règlements de l'UE entrés en vigueur en juillet nécessitent que les nouvelles voitures soient équipées de divers systèmes d'assistance à la conduite (tels que le freinage d'urgence, le maintien de voie, la détection de la fatigue et l'assistance à la vitesse) et ont de nouvelles règles en matière de cybersécurité et de mises à jour logicielles pour les véhicules connectés.

Après que Volkswagen a arrêté la Up, Mitsubishi l'Espace Star, et Renault la Twingo, et que Fiat a retiré la 500 avec un moteur à combustion interne du marché, il ne reste que cinq voitures sous-compactes sur le marché allemand des voitures neuves :

Fiat Panda/Pandina

Fiat a conservé la Panda uniquement en raison de ses meilleures ventes mondiales par rapport à la 500 techniquement apparentée, et elle a ajouté la Pandina, une série spéciale avec des éléments de design de type SUV. Avec une longueur de 3,64 mètres, la Panda commence à environ 16 000 euros, tandis que la Pandina est proposée à 19 300 euros. Les deux versions sont équipées d'un moteur trois cylindres 1.0 litre de 51 kW/70 ch avec une assistance mild hybrid.

Hyundai i10

La i10 récemment rafraîchie de 3,67 mètres commence à 16 000 euros avec un moteur à essence trois cylindres de 49 kW/67 ch, avec un moteur de 62 kW/84 ch également disponible. Avec le restylage, le modèle coréen reçoit une mise à niveau des assistants : le système d'évitement de collision réagit aux cyclistes, et l'assistant de suivi de voie corrige les erreurs de braquage. La version haut de gamme N-Line avec un moteur turbo de 74 kW/100 ch coûte 22 200 euros.

Kia Picanto

La Picanto a reçu une mise à jour de conception importante cette année, avec une grille modifiée, des phares avant LED redessinés et des feux arrière nouveaux. Il y a également de nouveaux systèmes d'assistance, avec l'avertissement de collision frontale qui reconnaît maintenant les bicyclettes, et un assistant de changement de voie en option. La Picanto est également adaptée aux règles de l'UE plus strictes avec un système d'assistance à la vitesse et de détection de la fatigue. Le nouveau modèle de base, l'

