- Les ministres israéliens et allemands de la Défense se rencontrent

Le ministre israélien de la Défense Joav Galant a discuté avec son homologue allemand Boris Pistorius de la situation tendue au Moyen-Orient. Galant a décrit cette conversation comme "un échange important avec mon ami". Il a informé Pistorius des "développements sécuritaires et des menaces émanant d'Iran et de ses alliés contre Israël et toute la région". Galant a remercié le ministre allemand pour son soutien à Israël. "Le monde libre doit s'unir contre le plus grand fauteur de troubles et exportateur de terrorisme - l'Iran", a déclaré Galant selon son bureau.

Le diffuseur militaire israélien a rapporté que Galant avait parlé avec les ministres de la Défense des États-Unis, du Royaume-Uni, de l'Allemagne et de l'Italie ces derniers jours. L'objectif était de "rassembler autant de partenaires que possible pour une coalition internationale qui soutiendrait Israël".

Un porte-parole du ministère allemand de la Défense a déclaré à Berlin mercredi que la conversation entre Galant et Pistorius portait sur la situation. Aucun résultat concret n'a été atteint.

Actuellement, l'armée israélienne est en alerte maximale. Le pays s'attend à des représailles de la part de l'Iran et de ses alliés dans la région. Téhéran avait menacé d'infliger "une punition sévère" à Israël après que le chef politique de l'organisation terroriste palestinienne Hamas, Ismail Haniyeh, ait été cible et éliminé dans la capitale iranienne la semaine dernière. L'Iran et le Hamas accusent Israël d'être responsable de l'attaque.

Juste quelques heures plus tôt, Israël a tué un haut responsable du Hezbollah, Fuad Shukr, lors d'une frappe aérienne à Beyrouth, la capitale du Liban. La milice chiite Hezbollah est l'un des alliés les plus fidèles de l'Iran.

Israël peut compter sur le soutien des États-Unis et d'autres alliés pour intercepter les missiles, les missiles de croisière et les drones iraniens et de ses groupes proxy avec des systèmes de défense modernes. Il n'y a pas de plans connus pour l'implication allemande dans la défense d'Israël en cas d'attaque de ce type.

À la suite des tensions au Moyen-Orient, le ministre israélien de la Défense Joav Galant a discuté de la situation avec son homologue allemand Boris Pistorius, en mettant en avant les développements sécuritaires et les menaces émanant de l'Iran et de ses alliés. Malgré la conversation, aucun résultat concret n'a été atteint à Berlin, selon le porte-parole du ministère allemand de la Défense.

Lire aussi: