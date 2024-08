Les militants du climat discutent de la villa de Messi

Lionel Messi aurait dépensé 11 millions d'euros pour la villa de luxe qui a été vandalisée avec de la peinture noire et rouge. Le groupe derrière cette action, Futuro Vegetal, affirme que c'est pour mettre en lumière la responsabilité des riches dans la crise climatique.

Sur l'île espagnole d'Ibiza, des activistes du groupe Futuro Vegetal ont aspergé de peinture noire et rouge la façade blanche d'une villa appartenant au footballeur argentin Lionel Messi. Dans une vidéo en ligne, deux activistes peuvent être vus en train de peindre la propriété luxueuse près de la baie de Cala Tarida sur la côte ouest de l'île. Le groupe a déclaré que cette action visait à attirer l'attention sur "la responsabilité des riches dans la crise climatique".

Les activistes brandissent une banderole avec les slogans anglais "Sauvez la Planète", "Mangez les riches" et "Abolissez la police". Futuro Vegetal a déclaré qu'ils avaient ciblé la villa de Messi parce qu'elle était une "construction illégale".

Messi, qui réside et travaille actuellement à Miami, a acheté la villa avec une zone de bien-être privée et une salle de cinéma pour 11 millions d'euros en 2022. Cependant, le certificat d'occupation n'a pas été délivré pour la propriété, apparemment en raison de plusieurs pièces construites illégalement. Le Mallorca Zeitung a rapporté que les activistes voulaient également mettre en avant la situation tendue du logement à Ibiza.

Futuro Vegetal a fait référence à un rapport de l'organisation caritative Oxfam, selon lequel "le un pour cent le plus riche de la population mondiale a émis la même quantité de gaz à effet de serre en 2019 que les deux tiers les plus pauvres". Le groupe est suspecté d'avoir organisé des dizaines d'actions de protestation dans toute l'Espagne et d'autres pays, notamment en perturbant la circulation, en occupant les pistes des aéroports et en vandalisant des bâtiments et des œuvres d'art avec de la peinture. En novembre 2022, deux membres ont collé leurs mains aux cadres de deux célèbres tableaux de Goya au musée du Prado de Madrid, et à Barcelone, des membres ont versé un liquide coloré sur une vitrine en verre contenant une reproduction de momie. En janvier, 22 membres de Futuro Vegetal ont été arrêtés.

Après leur action, Futuro Vegetal a publié un communiqué défendant l'utilisation de manifestations, déclarant : "Les manifestations sont une forme légitime d'expression et un outil puissant pour tenir les riches responsables de leur contribution à la crise climatique". De plus, le groupe a exprimé son souhait de voir des actions plus concrètes de la part des gouvernements et des individus riches pour lutter contre le changement climatique, déclarant : "Manifest

