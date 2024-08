Les militants climatiques restent à l'aéroport de Sylter

Activistes du Dernière Génération ont de nouveau pris pour cible l'aéroport de Sylt. Ils ont réussi à découper un trou dans la clôture et à s'attacher à l'asphalte à côté d'un jet privé. Cependant, un deuxième plan a été contrecarré par l'intervention rapide du personnel de l'aéroport.

Deux activistes du Dernière Génération se sont temporairement collés au sol à côté d'un jet privé à l'aéroport de Sylt. Leur tentative de peindre le avion a été contrecarrée par l'action rapide du personnel de l'aéroport. Les activistes avaient précédemment coupé un trou dans la clôture de l'aéroport pour accéder aux grounds.

Un troisième activiste a été arrêté à la clôture par la police et emmené. Les femmes ont également été retirées du sol et emmenées dans une voiture de police. Les pompiers ont positionné deux grands camions de pompiers devant le jet privé pour protéger la scène des curieux. Le Dernière Génération avait l'intention d'inscrire les mots "Le pétrole tue" sur le jet privé.

"La protestation d'aujourd'hui à Sylt n'a pas fonctionné, mais cela ne signifie pas que nous allons nous arrêter", a déclaré Christian Bergemann, porte-parole du Dernière Génération. L'action n'a pas perturbé les opérations de vol à l'aéroport de Sylt, selon le calendrier de vol en ligne.

Selon les manifestants, les millionnaires et les milliardaires contribuent de manière disproportionnée au changement climatique. Ils estiment que les propriétaires de jets privés, de limousines et de méga-yachts ne s'en sépareraient pas volontairement. Pour réduire ces émissions, ils estiment que des lois sont nécessaires. En juin 2023, cinq activistes du Dernière Génération ont aspergé un jet privé à l'aéroport de Sylt de peinture orange et se sont collés à lui. Le parquet de Flensburg a estimé à l'époque que les dommages causés à l'avion s'élevaient à au moins un million d'euros.

La Commission a exprimé son inquiétude concernant les protestations répétées à l'aéroport de Sylt, car elles perturbent les opérations de l'aéroport et causent des dommages importants à la propriété. Les activistes du Dernière Génération continuent d'utiliser des tactiques agressives, malgré les conséquences juridiques précédentes.

