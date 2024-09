Les militaires ukrainiens expriment leur sentiment: " Nous sommes épuisés par la guerre. "

14:23 Zelensky : la Russie lance une contre-offensive dans la région de Kursk

Selon le président ukrainien Volodymyr Zelensky, la Russie a lancé une contre-offensive dans la région de Kursk, à la frontière russe. Zelensky a annoncé cela lors d'une conférence de presse à Kyiv, ajoutant que les actions de l'armée russe correspondent à la stratégie de l'Ukraine. Cependant, il n'a pas fourni plus de détails. Le ministère russe de la Défense confirme que les forces russes ont repris dix localités dans la région de Kursk en seulement deux jours.

13:55 Un politique iranien de haut niveau critique les relations avec la Russie

Ali Motahari, un politique iranien influent et ancien vice-président du Parlement, a critiqué publiquement les relations de l'Iran avec la Russie. Dans un message sur la plateforme X, Motahari a abordé les récents sanctions et tensions diplomatiques. Les sanctions imposées par l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni sont une réponse à l'acheminement présumé de missiles balistiques à la Russie. Le ministère des Affaires étrangères iranien nie fermement ces allégations.

13:38 La ville ukrainienne de Pokrovsk est partiellement privée d'eau et de gaz

La ville ukrainienne de Pokrovsk, située dans la région de Donetsk, est maintenant privée d'eau potable, et de nombreux résidents sont privés de gaz pour le chauffage et la cuisine. La station de traitement d'eau de la ville a été endommagée par les conflits en cours, contraignant la ville à dépendre de plus de 300 puits d'urgence forés pour son approvisionnement en eau. La veille, des attaques russes ont détruit un centre de distribution de gaz, privant 18 000 habitants de Pokrovsk de l'accès au gaz.

13:07 La Russie est probablement en train d'exagérer le nombre de ses navires de guerre

Un rapport du portail d'actualités indépendant russe "Agentstvo" suggère que la Russie n'a que la moitié du nombre de navires de guerre qu'elle prétend avoir. Le ministère russe de la Défense affirme que plus de 400 navires de guerre participent à l'exercice militaire à grande échelle "Ocean-2024". "Agentstvo" se base sur des données en ligne de projets tels que "Global Naval Powers Ranking 2024" et "RussiaShips.info", qui indiquent respectivement 264 et 299 navires de guerre. Environ 50 navires et sous-marins appartiennent à la Flotte de la mer Noire, qui ne participe pas à l'exercice. Cette allégation d'inflation de la force militaire n'est pas nouvelle.

12:28 Augmentation de l'espionnage russe contre la Bundeswehr

Le rapport annuel du Service de contre-espionnage militaire allemand (MAD) révèle que les services de renseignement russes ont augmenté leurs activités d'espionnage contre l'aide allemande à l'Ukraine et la Bundeswehr. Alors que l'intérêt russe pour la stratégie et la politique militaires a évolué du niveau stratégique au niveau tactique, les services russes priorisent désormais l'obtention d'informations sur l'aide militaire allemande à l'Ukraine. Cela comprend des informations sur les itinéraires de transport d'armes et de munitions, les processus de déploiement et les tactiques des systèmes d'armes occidentaux en Ukraine. Les services de renseignement russes ont également ciblé les capacités de la Bundeswehr pour la défense territoriale et de l'alliance.

11:52 Munz : la nouvelle menace d'armes atomiques sur Berlin n'est pas un hasard

La Grande-Bretagne et les États-Unis pourraient accorder à l'Ukraine la permission d'attaquer le territoire russe, explique le correspondant de NTV Rainer Munz. Cette mesure n'est pas surprenante compte tenu des tentatives passées du Kremlin pour bloquer de telles décisions par des menaces. La récente augmentation des menaces concernant la cible de Berlin avec des armes atomiques est probablement une réponse à cette possibilité.

11:15 Rép. : décision sur les missiles de longue portée non prise avant deux semaines

Une décision concernant le déploiement de missiles ukrainiens de longue portée en Russie pourrait prendre du temps, selon le média américain Bloomberg. Une décision précoce avant la réunion de l'Assemblée générale des Nations unies, prévue le 24 septembre, est considérée comme peu probable. Selon le rapport, le président ukrainien Zelensky devrait réitérer sa demande lors de la réunion. Le mercredi dernier, Lammy et le secrétaire d'État américain Blinken se sont rendus à Kyiv pour discuter des plans de Zelensky pour attaquer le territoire russe. Blinken en discutera avec le président Biden ce vendredi. Le Premier ministre britannique Starmer rencontrera Biden le même jour.

10:31 Blinken se rend en Pologne à son retour de Kyiv

Au retour de Kyiv, le secrétaire d'État américain Blinken s'est arrêté en Pologne, un soutien crucial de l'Ukraine. Le but de ces rencontres avec le Premier ministre Tusk et le président Duda est de discuter de la coopération potentielle avec la Pologne, qui est le principal point de logistique pour le soutien militaire occidental à l'Ukraine. La Pologne a Significativement augmenté ses dépenses militaires depuis l'invasion russe de l'Ukraine et a commandé 96 hélicoptères de combat Apache auprès du géant américain de la défense Boeing pour 10 milliards de dollars.

09:59 L'Ukraine signale 64 drones russes et 5 missiles lors d'attaques nocturnes

Les forces ukrainiennes affirment que les forces russes ont lancé des attaques nocturnes sur l'Ukraine avec 5 missiles et 64 drones d'origine iranienne. Les forces militaires ukrainiennes ont rapporté que 44 drones avaient été interceptés. L'authenticité de ces rapports ne peut être pleinement vérifiée. La défense aérienne dans la région de Kyiv était également active pour abattre les drones approchants.

09:11 Analyste russe propose un renforcement de la posture nucléaire L'analyste politique russe Sergei Karaganov suggère que la Russie devrait faire montre de sa volonté d'utiliser des armes nucléaires comme un message clair. Selon Karaganov, qui s'exprimait dans le journal russe Kommersant, l'objectif principal de la stratégie nucléaire de la Russie devrait être de faire comprendre à tous les adversaires actuels et potentiels que la Russie est prête à utiliser des armes nucléaires. Dans certaines circonstances, la Russie pourrait potentiellement mener une frappe nucléaire limitée sur un pays de l'OTAN sans déclencher un conflit nucléaire généralisé. Les États-Unis se tromperaient s'ils assuraient une protection nucléaire à leurs alliés. Karaganov avait précédemment plaidé en faveur d'une frappe nucléaire préemptive de la Russie comme moyen de dissuasion. Certains analystes occidentaux estiment que Karaganov sert les intérêts du Kremlin en exprimant des points de vue qui inquiètent l'Occident, ce qui fait paraître Poutine plus raisonnable par comparaison.

08:46 L'Ukraine espère obtenir soon l'autorisation de mener des attaques à longue portée contre la Russie L'optimisme grandit en Ukraine quant à la possibilité d'obtenir soon l'autorisation de mener des attaques plus loin sur le territoire russe à l'aide d'armements occidentaux. Lors de sa visite à Kyiv, le secrétaire d'État américain a insisté sur le fait qu'ils cherchaient à fournir "tout ce dont l'Ukraine a besoin". Il semble qu'il y ait déjà un feu vert au Royaume-Uni:

08:04 Les services de renseignement ukrainiens rapportent l'abattage d'un avion de chasse russe Suite à des rapports faisant état de la disparition d'un avion de chasse russe Su-30SM des radars, les services de renseignement militaire ukrainiens affirment maintenant que les troupes ukrainiennes ont abattu un tel appareil lors d'une opération en mer Noire. Selon LeIndependent de Kyiv, le chasseur-bombardier de 50 millions de dollars, stationné sur la péninsule de Crimée, a été abattu par un système de défense aérienne portatif.

07:26 Les pertes humaines augmentent suite à une massive attaque drones sur Konotop Le nombre de personnes blessées lors de l'attaque massive de drones russes contre l'infrastructure énergétique de Konotop pendant la nuit a atteint 14, selon l'agence de presse d'État ukrainienne Ukrinform, citant l'administration militaire régionale. Parmi les cibles figuraient un bâtiment résidentiel au centre-ville.

Lire la suite ici.

06:42 Les réfugiés ukrainiens en Allemagne conservent leur statut protégé lors de visites à leur pays d'origine Le Bundestag allemand tiendra aujourd'hui sa première debate sur le paquet de sécurité prévu par le gouvernement fédéral, qui comprend des mesures telles que l'interdiction des couteaux et le retrait du statut de protection des demandeurs d'asile s'ils retournent dans leurs pays d'origine. Cependant, des exceptions s'appliquent, notamment aux réfugiés ukrainiens.

06:04 Les médias d'État russes accusent un parti pris contre Trump lors du débat Plusieurs commentateurs de la télévision d'État russe ont accusé "sabotage" contre Trump lors du débat télévisé contre Kamala Harris, selon LeIndependent de Kyiv. Ils estiment que Trump était désavantagé. La vérification des déclarations de Trump a également été critiquée. De nombreux observateurs estiment que Trump a perdu le débat. Si Trump remporte l'élection, il a promis de mettre fin immediately au conflit en Ukraine.

04:50 L'attaque russe sur Konotop cause des dommages importants à l'infrastructure énergétique Plusieurs civils ont été blessés lors de l'attaque russe sur la ville de Konotop dans la région de Sumy. Selon le maire Artem Semenikhin, l'approvisionnement en eau a été brièvement perturbé, et des dommages importants ont été infligés à l'infrastructure énergétique, sans délai précis pour la restauration de l'électricité dans les ménages. Il y a eu plusieurs incendies dans le centre-ville, et à la fois des bâtiments scolaires et résidentiels ont été endommagés. Deux personnes ont été hospitalisées, dont une dans un état critique.

03:29 La Lettonie augmente son aide militaire à l'Ukraine La Première ministre lettone Evika Siliņa a annoncé un paquet d'aide militaire à l'Ukraine lors de sa visite à Kyiv, notamment des véhicules de combat d'infanterie. Le Premier ministre ukrainien Denys Shmyhal a annoncé cela après avoir rencontré Siliņa. Les deux nations envisagent également d'étendre leur coopération dans l'industrie de la défense.

here.)

01:32 Le Royaume-Uni convoque un homme d'affaires iranien en raison de soupçons de livraisons de roquettes à la Russie

En réponse à des soupçons de livraisons de roquettes iraniennes à la Russie, le Royaume-Uni a convoqué un homme d'affaires iranien, selon un communiqué de son ministère des Affaires étrangères. "Le gouvernement britannique a clairement indiqué que tout transfert de missiles balistiques à la Russie serait considéré comme une grave escalade et entraînerait une réponse ferme", peut-on lire dans un communiqué du Foreign Office de Londres. Mardi, l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni ont imposé des sanctions supplémentaires à l'Iran en réponse aux soupçons de livraisons de roquettes, notamment en suspendant les accords bilatéraux de transport aérien. Lundi, l'Union européenne a fait référence à "des informations crédibles" concernant la livraison de roquettes iraniennes à la Russie.

00:14 L'Ukraine : la Russie déploie des soldats peu expérimentés à Vovchansk

Selon des rapports des forces armées ukrainiennes, la Russie envoie des soldats peu expérimentés sur le front de Kharkiv. Vitalii Sarantsev, porte-parole du groupe tactique opérationnel des forces à Kharkiv, a déclaré que les unités impliquées dans les opérations d'attaque à Vovchansk étaient mal formées. On pense que les renforts récemment arrivés sont une réserve de mobilisation assemblée par la Russie. L'origine de ces renforts reste inconnue, qu'ils soient d'anciens prisonniers ou des soldats d'autres pays tels que l'Asie centrale, l'Afrique ou le Moyen-Orient.

22:39 Le maire d'une ville occidentale de l'Ukraine nomme des inspecteurs russophones

Le maire de la ville occidentale ukrainienne d'Ivano-Frankivsk a annoncé la nomination d'inspecteurs pour surveiller l'utilisation croissante du russe. "C'est une initiative civique, et tout le monde peut devenir inspecteur linguistique", a déclaré le maire Ruslan Martsinkiv à la chaîne de télévision NTA. De nombreux personnes déplacées internes originaires des régions de l'est de l'Ukraine parlent le russe comme langue maternelle. Martsinkiv prévoit au moins 100 tels inspecteurs linguistiques, avec environ 50 volontaires déjà inscrits. Il a également fourni un numéro de téléphone pour que les citoyens signalent les locuteurs de russe dans les espaces publics. En raison de la guerre, des millions de personnes, principalement des régions russophones de l'est et du sud, ont migré vers l'ouest ukrainien, qui parle l'ukrainien.

Traduction:

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a insisté sur le retour de la péninsule de Crimée, annexée par la Russie, à l'Ukraine. During a message vidéo pour une réunion de la Plateforme de Crimée, Erdogan a déclaré que la Turquie soutient fermement la souveraineté territoriale et l'indépendance de l'Ukraine. Il a également souligné que la péninsule de Crimée devrait être rendue à l'Ukraine conformément au droit international. La Plateforme de Crimée, créée en 2021, vise à attirer l'attention mondiale sur la situation concernant la péninsule annexée.

Mise à jour à 21:05 : Zelenskyy expose le plan militaire des États-Unis Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a souligné l'importance du soutien des États-Unis pour repousser l'invasion russe. During une conférence de presse à Kyiv, Zelenskyy a mentionné que le "plan de victoire" de l'Ukraine repose heavily sur l'aide et le soutien des États-Unis et d'autres alliés. Les détails de ce plan seront révélés avant la deuxième conférence sur la paix en Ukraine prévue. Cette stratégie vise à renforcer considérablement l'Ukraine et à contraindre la Russie à mettre fin au conflit. Selon Bloomberg, les États-Unis exigent un plan défini de Zelenskyy pour frapper la Russie avant d'assouplir les restrictions sur l'utilisation des armes de l'Ouest. À Kyiv, le secrétaire d'État américain Antony Blinken et le secrétaire britannique aux Affaires étrangères Lammy ont reportedly cherché un plan d'ensemble pour l'année prochaine auprès de Zelenskyy pour mieux comprendre les objectifs de l'Ukraine.

20:37 Blinken discute de la position de Biden sur l'utilisation des armes Le secrétaire d'État américain Antony Blinken a déclaré que les États-Unis travaillent diligemment pour répondre aux besoins militaires de l'Ukraine, notamment en fournissant des armes à longue portée de l'Ouest pour attaquer des cibles à l'intérieur de la Russie. Blinken a révélé que le président américain Joe Biden et le premier ministre britannique Keir Starmer discuteront de ces demandes lors de leur réunion vendredi. During une conférence de presse conjointe avec le secrétaire britannique aux Affaires étrangères David Lammy et le ministre des Affaires étrangères ukrainien Dmytro Kuleba à Kyiv, Blinken a ajouté : "Nous courons contre la montre pour équiper l'Ukraine de tout ce dont elle a besoin pour se défendre efficacement", exprimant son soutien à la victoire de l'Ukraine.

Pour plus d'informations en arrière-plan, consultez-le ici.)

ici.Phrase 1: En réponse à la situation pressante, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a consulté le président du Conseil pour élaborer une stratégie d'utilisation efficace de leurs ressources en armes limitées.

Phrase 2: Le ministère russe de la Défense a rapporté au président du Conseil que leur contre-offensive dans la région de Kursk aabouti à la reconquête de dix établissements en seulement deux jours, exacerbant ainsi le conflit.

here.

Lire aussi: