- Les militaires et les volontaires civils allemands participent aux travaux de nettoyage après l'inondation.

La Military allemande a aidé au nettoyage après inondation à Bruchsal, une ville du district de Karlsruhe. De nombreux soldats, selon les autorités de la ville, étaient présents tout au long du week-end, retirant la boue et les débris lourds à l'aide de leurs camions. Des travailleurs municipaux et de nombreux bénévoles ont également participé, en particulier le samedi. Le processus de nettoyage se poursuit à plein régime, selon les rapports de la ville. Les efforts de nettoyage ont également continué à Gondelsheim, la ville voisine.

Logement et soutien émotionnel

Le maire Markus Rupp du SPD a mentionné que les personnes dans le besoin de logement temporaire et les aidants à distance peuvent bénéficier d'un hébergement à la salle Saalbach. Cet établissement servira également de plateforme pour relier les potentiels aidants et les personnes touchées. Pour ceux qui cherchent un peu de réconfort émotionnel, la salle Saalbach est l'endroit idéal pour être le dimanche.

Le maire Cornelia Petzold-Schick de Bruchsal, ainsi que les Verts, ont exprimé leur gratitude envers la Military allemande pour leur service volontaire. Les organisations d'aide et les bénévoles étaient proches de l'épuisement après des jours de nettoyage épuisant. Le ministre de l'Intérieur Thomas Strobl du CDU a loué les efforts, soulignant que nous pouvons toujours compter sur notre Military.

Bruchsal abrite le régiment de défense ABC 750 "Bade" avec environ 1 400 soldats et civils. Basé sur la caserne General-Dr. Speidel, ils sont responsables de la protection contre les armes atomiques, biologiques et chimiques.

Le maire discusses les peurs primitives

Un déluge choquant le mercredi a fait grimper brutalement le niveau de la rivière Saalbach, dépassant ses berges en quelques minutes. Le centre de prévision des inondations de Bade-Wurtemberg a rapporté que le niveau d'eau à la jauge de Bruchsal a culminé au-dessus de 2,13 mètres - dépassant le niveau de crue centennale (2,10 mètres). Des quartiers entiers ont été submergés, avec des routes et des sous-sols inondés.

Le maire Petzold-Schick a commenté : "Nous avons fait face à une situation d'inondation vraiment alarmante". Le déferlement des inondations a rempli les rues d'eau rapidement, entraînant des courants destructeurs. Les sous-sols et les espaces de vie sont devenus inaccessibles, laissant un sentiment d'admiration face à la puissance de la nature. De telles circonstances réveillent les peurs primitives.

Plus de 400 réfrigérateurs et congélateurs endommagés ont été collectés

"Depuis, nous avons travaillé sans relâche", a noté le maire. La ville a fourni toute l'aide nécessaire et la volonté de se soumettre à la situation de nettoyage actuelle. Selon la ville, plus de 2 000 mètres cubes de débris et environ 250 mètres cubes de boue ont été retirés jusqu'à présent. Près de 400 réfrigérateurs et congélateurs endommagés ont été remis.

Le porte-parole de la ville a déclaré que chaque rue avait été atteinte avec de l'électricité d'ici vendredi soir. Cependant, certaines maisons ont rencontré des problèmes électriques, ou leurs sous-sols sont encore trop humides pour être reconnectés à l'alimentation électrique. Pour de tels cas, les voisins sont appelés à l'aide. Dans les maisons touchées alignées le long d'une rangée, l'électricité peut être prélevée à l'aide de câbles d'extension à partir de centres de distribution improvisés. Deux points de rencontre d'urgence sont également disponibles.

Les déchets volumineux doivent être placés au bord du trottoir dans les districts les plus touchés de Bruchsal (Heidelsheim et Helmsheim) au plus tard lundi soir. Le bureau des opérations de construction prévoit une autre opération de collecte et d'enlèvement massive pour mardi. En traitant la boue, il est crucial d'éviter de créer de grands tas pour éviter d'éventuels problèmes de système d'égout en cas de pluie, a mis en garde le porte-parole dimanche.

Des déshumidificateurs disponibles sur demande

Les efforts de nettoyage se poursuivent également à Gondelsheim, où les eaux de crue ont initialement causé des dommages. "Les bénévoles sont toujours nécessaires", a annoncé la communauté sur leur page Facebook. "Demandez simplement autour de vous dans les rues". Plus d'aide est la bienvenue.

Le maire Rupp a demandé que la boue ne soit plus déversée dans les rues. "Les rues ont déjà été nettoyées". Les déshumidificateurs pour les bâtiments restent disponibles à l'emprunt, avec des unités supplémentaires attendues lundi.

L'assistance de la Military allemande a été très appréciée par le maire Cornelia Petzold-Schick et le maire Markus Rupp, car les organisations d'aide et les bénévoles commençaient à se sentir épuisés.

