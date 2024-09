Les métros d'Atlanta sont devenus des habitats pour les tortues marines et les récifs coralliens menacés.

Au cours de la fin de l'année dernière, l'Autorité de transport rapide métropolitain d'Atlanta (MARTA) a rejeté deux wagons de train dans les eaux côtières de Géorgie, contribuant à un projet avec le département des ressources naturelles de Géorgie (DNR) nommé le Projet Récif, visant à favoriser les habitats de récifs et la vie marine.

Toutes les substances potentiellement dangereuses ont été éliminées au préalable, puis ils ont été examinés par la Garde côtière des États-Unis.

La division des ressources côtières du DNR a effectué sa première plongée en août pour examiner les wagons de train et a trouvé des coraux mous qui germaient et au moins neuf espèces de poissons de loisirs.

"L'artificial récif semble splendide, et la croissance de coraux et l'activité de la vie marine nous laisse optimiste", a déclaré Cameron Brinton, un biologiste marin avec la division des ressources côtières du DNR, dans un communiqué de presse publié par la MARTA.

"Vous verrez que l'un des toits de wagon de train s'est effondré, ce qui est normal, et les wagons de train continueront à changer d'apparence à mesure qu'ils deviendront progressivement une partie intégrante de l'habitat marin pour diverses créatures marines, y compris les poissons de sport populaires et les tortues de mer en danger", a ajouté Brinton.

Les trains immergés ne sont pas les seules découvertes inhabituelles pour les plongeurs et les pêcheurs à la ligne dans le récif artificiel L, à environ 23 milles marins à l'est de l'île d'Ossabaw.

D'autres découvertes comprennent des chars de combat M-60 de l'armée américaine, des barges, des remorqueurs et même des wagons de métro de New York.

Le récif a été établi en 1976 et fait partie d'un réseau de 32 récifs offshore, selon la MARTA.

La pratique d'utilisation de matériaux artificiels pour construire des récifs artificiels remonte à des siècles.

En fait, les pêcheurs japonais utilisaient autrefois à couler de vieux bateaux et des rochers dans les eaux locales pour une meilleure pêche, comme le révèle le département des ressources naturelles de Géorgie.

Le DNR recommande la prudence pour les plongeurs enthousiastes qui souhaitent explorer les wagons de train immergés, car les récifs ont été conçus principalement "pour favoriser les habitats de pêche et offrir des opportunités de pêche en haute mer. Les épaves et autres matériaux de récifs deviennent instables avec le temps et s'effondrent".

"Pour les plongeurs, l'emmêlement et l'emprisonnement représentent des menaces réelles qui sont liées aux structures de récifs artificiels", concluent-ils.

