- Les météorologues s'attendent à de la chaleur et à de fortes orages.

Après un début de semaine chaud, le record annuel de chaleur pourrait être battu à nouveau mardi. Le service météorologique allemand (DWD) prévoit des températures allant jusqu'à 37°C. "Une forte chaleur, voire extrême, est attendue", déclare la météorologue Tanja Egerer.

De plus, des orages sont possibles dans les montagnes, avec "de fortes précipitations qui peuvent atteindre des quantités extrêmes, de la grêle et localement des rafales de vent fortes."

Prévision pour les jours à venir

Mercredi commence dans l'ouest et le nord-ouest avec des averses, parfois des orages. Les orages se propagent vers l'est au cours de la journée. Le DWD prévient d'un risque accru de météorologie sévère. "Les fortes précipitations sont particulièrement surveillées", déclare Egerer. La grêle et les rafales de vent isolées sont également possibles.

Dans l'est et le nord-est, il reste principalement sec. Les températures maximales atteignent 29 à 34°C, plus fraîches dans l'ouest et le nord-ouest.

Jeudi, le ciel sera partly nuageux, restant ensoleillé dans le sud pendant plus longtemps. Dans les Alpes et sur les montagnes de l'est, des orages forts et une météorologie sévère locale sont possibles en après-midi. Les températures atteindront 25 à 32°C, autour de 23°C sur les côtes.

Vendredi, il y aura de la pluie dans le nord-ouest, avec des températures entre 21 et 26°C. Dans le reste du pays, il fera soleil, parfois nuageux. En après-midi, des orages forts peuvent se développer dans les contreforts alpins, avec une météorologie sévère locale possible. Il fera à nouveau chaud, avec des maximales entre 27 et 33°C.

La chaleur intense affecte principalement les régions plates, mais des avertissements de météorologie sévère ont été émis pour les zones montagneuses, où les orages pourraient apporter de fortes précipitations, de la grêle et des vents forts. Les prochains jours dans les contreforts alpins et sur les montagnes de l'est pourraient connaître des orages forts et une météorologie sévère locale en après-midi.

