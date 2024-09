- Les météorologues émettent des alertes pour les turbulences imminentes en Rhénanie du Nord-Westphalie.

En Rhénanie-du-Nord-Westphalie, des conditions météorologiques difficiles se profilent pour le début de la semaine. Selon le Service météorologique allemand (DWD), des averses et des orages éclateront initialement dans le sud-ouest aux alentours de la mi-journée, se propageant vers le nord tout au long de la journée. Des précipitations importantes, accompagnées de vents forts et pouvant atteindre plus de 40 litres par mètre carré, sont très probables. Les températures diarioques sont attendues entre 27 et 30 degrés Celsius. En fin de journée, les météorologues prévoient une diminution progressive des orages, avec des températures nocturnes comprises entre 14 et 19 degrés Celsius.

Des conditions chaudes et humides similaires sont attendues pour le mardi. La prévision de température est fixée entre 26 et 29 degrés Celsius, avec des averses et des orages, principalement orientés vers l'est du Rhin, prévus en fin d'après-midi. Des averses et des orages nocturnes, avec des températures nocturnes de 12 à 17 degrés Celsius, sont également prévus. Des périodes prolongées de fortes précipitations sont possibles.

Des averses et des orages, accompagnés de précipitations localement importantes, sont prévus pour le mercredi. Les températures diarioques seront comprises entre 22 et 25 degrés Celsius.

La prévision météorologique pour le jeudi indique une autre journée de pluie et d'orages. Les conditions ouraganiennes pourraient apporter des quantités de précipitations inhabituelles à certaines régions.

Malgré les averses persistantes, les températures devraient rester relativement élevées, oscillant entre 21 et 24 degrés Celsius le jeudi.

