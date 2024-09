Les mesures potentielles d'économie de coûts chez VW pourraient inclure la fermeture des installations et les licenciements

VW pourrait fermer des usines et licencier des travailleurs en raison de coupes budgétaires dans sa marque principale. L'entreprise a déclaré après une réunion de direction qu'elle abolissait l'assurance d'emploi qui interdisait jusqu'alors les licenciements jusqu'en 2029.

Les dirigeants de l'entreprise considèrent que les marques du groupe Volkswagen AG ont besoin d'une refonte complète. "Même la fermeture d'usines de production automobile et de composants ne peut être exclue dans la situation actuelle sans mesures rapides", ont-ils déclaré. Les réductions de personnel prévues via des départs anticipés à la retraite et des indemnités de licenciement ne sont plus suffisantes pour atteindre les réductions de coûts souhaitées.

"Une restructuration basée uniquement sur les tendances démographiques n'est pas suffisante pour réaliser les modifications structurelles nécessaires à court terme pour renforcer la compétitivité", a déclaré l'entreprise dans un communiqué. "Par conséquent, l'entreprise doit retirer l'assurance d'emploi en vigueur depuis 1994."

Le conseil d'entreprise proteste contre les projets

La présidente du conseil d'entreprise, Daniela Cavallo, a fermement condamné ces projets. "Ces projets représentent une attaque contre nos emplois, nos sites et nos accords collectifs de travail", a-t-elle déclaré dans une édition spéciale du journal du conseil d'entreprise "Mitbestimmen". "Avec cela, VW met en danger l'entreprise elle-même et ainsi le cœur de l'entreprise. Nous nous opposerons vigoureusement à cela. Il n'y aura pas de fermetures d'usines VW avec moi !" Le conseil d'entreprise, en collaboration avec l'État de Basse-Saxe, détient une majorité au conseil de surveillance.

Le PDG Oliver Blume a justifié cette décision en raison de la détérioration de la situation. "Le secteur automobile européen traverse actuellement une situation très difficile et sévère. La situation économique s'est encore détériorée avec l'arrivée de nouveaux concurrents en Europe", a-t-il déclaré selon le communiqué. "De plus, la compétitivité de l'Allemagne a diminué. Dans ces circonstances, en tant qu'entreprise, nous devons maintenant prendre des mesures décisives."

La marque principale est un sujet de préoccupation depuis des années

La marque VW principale lutte depuis des années contre des coûts élevés et accuse un retard considérable en termes de marge bénéficiaire par rapport à des marques sœurs comme Skoda, Seat et Audi. Une initiative de réduction des coûts lancée en 2023 était destinée à changer la situation et à améliorer les revenus de 10 milliards d'euros d'ici 2026. Cependant, la situation actuelle s'est aggravée en raison de la faible activité commerciale.

Pour atteindre les améliorations souhaitées, les coûts doivent désormais être réduits plus que prévu initially

