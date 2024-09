Les mesures législatives anti-transgenres ont provoqué une augmentation des tentatives de suicide chez les adolescents transgenres, comme le rapporte une étude récente.

Nouvelle recherche, publiée jeudi dans la revue Nature Human Behaviour, révèle qu'en actant des lois anti-transgenres au niveau étatique, on observe une augmentation des tentatives de suicide chez les jeunes transgenres et non binaires, avec une hausse allant jusqu'à 72% chez les adolescents résidant dans des États où de telles lois sont mises en place.

Les statistiques suggèrent que la plupart des Américains tendent à s'opposer à la discrimination contre la communauté LGBTQ+, y compris les personnes transgenres, qui font partie de l'ensemble plus large des individus dont l'identité de genre diffère de celui qui leur a été assigné à la naissance.

Cependant, les experts estiment que les lois anti-transgenres ont pris de l'ampleur aux États-Unis depuis une décision de la Cour suprême en 2015 qui a invalidé les interdictions de mariage entre personnes de même sexe.

En 2024 seulement, des politiciens de différents États américains ont présenté 658 projets de lois anti-transgenres, soit trois fois le précédent record, selon le Trans Legislation Tracker, une organisation de recherche indépendante.

Cette recherche a analysé des données de 2018 à 2022, période pendant laquelle 48 lois anti-transgenres ont été adoptées dans 19 États. Parmi elles figuraient des politiques limitant l'accès à des soins de santé spécifiques aux transgenres, aux toilettes et à la participation aux sports, ainsi que des mesures interdisant les modifications des documents d'identification pour correspondre à leur véritable genre. L'étude a sondé plus de 61 240 individus LGBTQ+ âgés de 13 à 24 ans, dont la plupart étaient des jeunes transgenres et non binaires.

La recherche n'a trouvé aucun lien entre les tentatives de suicide et l'introduction de lois anti-transgenres dans les assemblées législatives des États. Cependant, après la mise en œuvre de telles lois, les auteurs de l'étude ont observé une augmentation statistiquement significative des tentatives de suicide chez les jeunes transgenres et non binaires résidant dans les États touchés.

Considérant l'âge cible de nombreuses de ces lois, les chercheurs ont souligné que l'impact était plus marqué chez les 13-17 ans.

«Nous avons depuis longtemps admis que des liens existent entre les politiques anti-transgenres et les conséquences négatives pour la santé des jeunes LGBTQ+, mais c'est la première étude à prouver la relation de causalité», a déclaré le Dr. Ronita Nath, co-auteur et vice-présidente de la recherche au The Trevor Project, une organisation américaine de premier plan dédiée à offrir des services d'intervention en crise et de prévention du suicide aux jeunes LGBTQ+.

Les chercheurs suggèrent que les lois anti-transgenres peuvent renforcer un rejet sociétal de leur identité, impliquant que leur identité et leur corps ne sont ni valides ni dignes de protection.

Bien que les chercheurs ne prétendent pas que les lois anti-transgenres elles-mêmes induisent des tentatives de suicide, ils suggèrent qu'elles contribuent au stress et à l'anxiété, qui sont des facteurs de risque bien connus pour le suicide. Le suicide est l'une des principales causes de décès chez les adolescents aux États-Unis.

«Les lois limitant l'accès aux toilettes conformes au genre, mettant fin à la participation aux sports en accord avec leur genre, peuvent conduire à des perceptions de rejet, à l'isolement social, au harcèlement», a expliqué le Dr. Nath.

Les législations limitant l'accès aux soins de santé conformes au genre ont été montrées comme augmentant le risque de suicide, tandis que la recherche indique que l'accès à de tels soins améliore les résultats de santé mentale, y compris la réduction du risque de suicide.

Les restrictions sur la mise à jour des documents d'identification pour refléter leur véritable genre peuvent entraîner un accès réduit aux ressources essentielles et augmenter les possibilités de discrimination et de harcèlement dans des lieux publics tels que les aéroports et les bureaux de vote.

«Les lois anti-transgenres peuvent en effet fonctionner comme une source d'augmentation du stress minoritaire, entraînant une augmentation du risque de suicide ou d'autres problèmes de santé mentale», a commenté le Dr. Nath.

«Nous parlons de vies réelles de jeunes», a-t-elle ajouté. «Les personnes transgenres et non binaires sont des membres de la famille, des amis, des voisins, et elles méritent bien plus que cela.»

La recherche a constamment montré que les individus transgenres et non binaires ont des taux plus élevés de tentatives de suicide. Selon la recherche, les politiques affirmatives pour la communauté LGBTQ+ réduisent considérablement les taux de tentatives de suicide.

Des recherches antérieures ont également révélé un lien entre les politiques au niveau des États et les conséquences négatives pour la santé mentale. En août, une étude plus petite de presque 800 adultes transgenres à Washington a révélé que ceux qui s'inquiétaient des potential

