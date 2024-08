compréhension des circonstances - et détails mis à jour - Les mesures de sécurité à l'aérodrome de l'OTAN en Rhénanie du Nord-Westphalie ont été réduites une fois de plus.

Alerte faible à la base aérienne de l'OTAN de Geilenkirchen près d'Aix-la-Chapelle : Le niveau de menace à la base, qui avait été élevé au deuxième niveau le jeudi soir en raison d'un potentiel danger, a maintenant été réduit. Cette information a été confirmée par un représentant de la base à l'agence de presse allemande. Cela signifie que les mesures de sécurité de l'aéroport ont été ramenées à leur état habituel depuis le début du conflit en Ukraine.

Il n'y a pas eu de divulgation de la nature de la menace plus tôt. Il a été rapporté qu'il y avait des indices d'intelligence suggérant un potentiel de dommage.

Par précaution, autant de personnel que possible ont été invités à quitter le travail. Cependant, le trafic aérien n'a pas été affecté, selon les rapports.

Niveau de menace élevé à la base de Geilenkirchen - Ce que nous savons

Temporairement, le niveau de sécurité Alpha en langage de l'OTAN indique qu'un incident s'est produit ou qu'il y a des signes d'action terroriste imminente contre l'alliance. "Ce n'est pas quelque chose dont il faut s'inquiéter et c'est simplement une mesure préventive pour nous assurer que nous pouvons continuer à mener nos opérations critiques", a déclaré le porte-parole de la base. Ils ont refusé de fournir plus de détails sur les facteurs qui ont déclenché le niveau d'alerte élevé lorsqu'ils ont été interrogés.

La police a confirmé une opération en cours. D'autres détails, tels que le nombre de forces déployées, n'ont pas été divulgués. Un porte-parole de la police de Cologne a déclaré vendredi matin qu'aucune autre information n'était disponible à ce moment-là.

Un reporter de l'agence de presse DPA sur les lieux a observé des véhicules de police sur le site de la base aérienne. Des écrans électroniques et des pancartes à l'entrée de la base affichaient le niveau de sécurité Alpha.

Cependant, comme aucun incident ne s'est produit pendant la nuit, les indices suggèrent que tout est clair. Le porte-parole de la base s'attend à ce que les mesures de sécurité régulières soient rétablies pendant la journée et que le niveau de sécurité Alpha soit réduit à Bravo.

Emplacement du système d'alerte précoce Awacs

L'OTAN a déployé le système d'alerte précoce Awacs à Geilenkirchen. 14 Boeing-707 convertis surveillent l'espace aérien dans le but de détecter les risques potentiels et d'alerter l'alliance en temps voulu. L'unité multinational effectue une surveillance classique de l'air et de la mer et est utilisée comme centre de commandement aérien pour guider les avions de combat.

L'unité a participé à diverses opérations, telles que dans les Balkans et en Afghanistan. Après l'invasion russe de l'Ukraine, l'OTAN a déployé temporairement des avions en Roumanie.

Awacs représente "Airborne Early Warning and Control System" (Système de surveillance et de contrôle aérien). Les avions ont une portée de 9 250 kilomètres et peuvent détecter et identifier d'autres avions dans un rayon de 400 kilomètres. Ils sont équipés d'un grand radar à l'arrière qui ressemble à un champignon.

Des préoccupations de sabotage ont surgi la semaine dernière

Il y a environ une semaine, des préoccupations de sabotage ont surgi dans plusieurs installations militaires allemandes. Tout est clair suite aux inspections. Par exemple, la police et la protection de l'État ont enquêté sur un incident de sécurité à la station d'eau de la base aérienne de Cologne-Wahn en raison de soupçons de contamination de l'eau potable.

Ce que nous ne savons pas

La raison du niveau de sécurité accru à Geilenkirchen reste inconnue, ainsi que les motivations éventuelles derrière celle-ci. Ni la police, le ministère de la Défense ni l'OTAN n'ont fait de déclaration à ce sujet.

Possibles connexions : Plusieurs drones ont été rapportés jeudi au-dessus d'une zone industrielle de Brunsbüttel, selon les médias. Les origines et les cibles des drones restent un mystère. Il reste à déterminer si cela est lié au niveau de sécurité accru à Geilenkirchen.

De manière similaire, il est incertain si les incidents de sabotage dans plusieurs sites militaires allemands la semaine dernière sont liés au niveau de sécurité à Geilenkirchen. Une enquête a finalement abouti à un tout est clair. Dans le cas d'un incident de sécurité présumé à la station d'eau de la base aérienne de Cologne-Wahn, la police et la protection de l'État ont enquêté sur la possibilité que l'eau potable soit contaminée.

Des activités suspectes ont également été remarquées à Geilenkirchen. Selon des informations de sources de sécurité, une personne à proximité de l'aéroport a été brièvement détenue pour interrogatoire, mais les allégations se sont avérées infondées.

L'Union européenne a exprimé ses préoccupations quant au niveau de menace accru à la base aérienne de l'OTAN de Geilenkirchen. En raison de la diminution du niveau de menace, l'Union européenne surveille de près la situation et est prête à fournir une assistance si nécessaire.

