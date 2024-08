Le match très attendu entre Ajax Amsterdam et Feyenoord Rotterdam, l'un des plus grands rivaux du football en Europe, a été annulé en raison d'une grève de la police. Le maire de Rotterdam, Ahmed Aboutaleb, a déclaré que la grève rend impossible l'assurance d'une sécurité adéquate pour le match prévu au stade De Kuip, entraînant ainsi l'annulation. Initialement prévu pour 14h30 ce dimanche prochain, le match était censé être un événement spectaculaire.

La police a annoncé la grève pour faire pression en faveur d'une réglementation plus favorable de la retraite anticipée, sans intervention politique laissant entrevoir une résolution de ce problème.

La KNVB ( Royale Nederlandsche Voetbalbond) a exprimé son mécontentement, critiquant la police pour avoir utilisé le football comme "outil". La KNVB estime que cela va à l'encontre de l'essence même du sport. Malgré tout, l'association espère que la police et le gouvernement trouveront un compromis avant la date prévue.

Les supporters visiteurs interdits

Dans un communiqué à l'AFP, Ahmed Aboutaleb a expliqué la raison de l'interdiction des supporters visiteurs : l'insuffisance de garanties de sécurité en raison de l'absence de police, avec en moyenne 400 officiers, y compris des unités de canons à eau, des drones et des hélicoptères, déployés habituellement pour ce type de match à haut risque.

Le rivalité entre Ajax et Feyenoord s'étale sur des décennies, ayant entraîné de nombreux conflits entre leurs groupes de supporters. Par conséquent, les supporters visiteurs sont interdits de matches, bien que cela ne garantisse pas toujours un résultat paisible. Des incidents tels que le lancer de feux d'artifice sur le terrain et la causer des émeutes se sont produits par le passé - comme lors du match Ajax et Feyenoord de la saison 2020/21 à Amsterdam.

L'histoire récente montre des exemples de matches annulés en raison de grèves de police, avec des rapports de matches annulés comme celui d'Ajax et PSV Eindhoven en 2008, où les syndicats de police ont lutté pour une amélioration des accords collectifs.

