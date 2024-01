Les merveilles du voyage : Yachts volants et avions en forme de baleine

Airbus affrète son très apprécié avion Beluga XL, et un aspirateur robot s'est échappé d'un hôtel britannique.

Voici les dernières nouvelles de CNN Travel cette semaine.

Augmentation du nombre de cas, mais relâchement des contrôles

Alors que les nouveaux cas de Covid atteignent un record mondial et que 15 nouveaux endroits ont été ajoutés à la catégorie des voyages à haut risque du CDC, on pourrait penser que les règles de voyage se resserrent à nouveau.

Mais ce n'est pas le cas en Europe où, malgré la désignation d'un risque "très élevé", l'Union européenne conseille aux gouvernements de ses pays d'autoriser les citoyens vaccinés à voyager sans test dans la région à partir du 1er février. Le Royaume-Uni assouplit également les restrictions imposées aux voyageurs vaccinés à partir du 11 février.

La fin de la pandémie est-elle en vue ? Peut-être. En attendant, voici comment planifier un voyage dès maintenant.

La vie en Asie

Après avoir fermé les écoutilles pour Omicron, Bangkok rouvrira ses portes aux touristes en février ; voici comment visiter la capitale thaïlandaise. Au Bhoutan, un ancien sentier sera rouvert au printemps pour la première fois depuis 60 ans.

Les mesures de quarantaine de Covid à Hong Kong ont été fameusement strictes tout au long de la pandémie. Ce récit à la première personne retrace un séjour de 21 jours dans un camp gouvernemental.

Les règles de tolérance zéro de Hong Kong en matière de Covid affectent également les animaux. Les propriétaires d'animaux de la ville ont recours à des jets privés lorsqu'ils doivent déplacer leurs animaux.

Yachts, voitures et baleines volantes

Une voiture volante a été autorisée à décoller en Slovaquie, mais il faut une licence de pilote pour la conduire. Un nouveau concept de superyacht italien a la capacité de naviguer dans les airs et de surfer sur les vagues.

Les ballons gonflés à l'hélium de ce superyacht auraient pu être utiles au début du mois lorsqu'un énorme bateau de 80 mètres s'est glissé sous un pont néerlandais avec seulement quelques centimètres d'espace libre.

Entre-temps, les bêtes qui se trouvent normalement dans la mer sont susceptibles de devenir un spectacle plus courant dans le ciel, car Airbus est sur le point d'affréter son très apprécié Beluga XL, l'"avion-baleine ".

Malheur, mésaventure et argent

Une touriste a été expulsée de Venise pour avoir posé seins nus sur un monument aux morts, tandis qu'en Angleterre, un aspirateur robot se serait échappé d'un hôtel bon marché et était toujours en liberté le lendemain.

Un navire de croisière était sous le coup d'un mandat d'arrêt à Miami. Il a donc emmené ses passagers aux Bahamas.

Un passager allemand qui se rendait en Thaïlande avec plus de 33 000 euros en liquide a perdu son argent en cours de route, mais la police l'a retrouvé à son retour à l'aéroport international de Dubaï, rapporte le quotidien émirati The National.

Ciel et mer

Les "vols vers nulle part" ont été une mini-tendance de l'aviation en 2020 et 2021, les compagnies aériennes faisant face aux restrictions liées aux pandémies au sol en proposant des aventures touristiques aller-retour dans le ciel. Nous nous penchons sur l'avenir de cette tendance excentrique.

Martyn Griffiths, de l'association internationale des compagnies de croisière (Cruise Lines International Association), a déclaré à CNN Travel en juin 2021 que les bateaux de croisière étaient "l'un des environnements de vacances les plus sûrs qui existent aujourd'hui".

Mais alors que l'Omicron, hautement transmissible, se propage dans le monde entier et que de plus en plus de rapports font état de croisières annulées ou interrompues en cours de route, l'avenir à court terme de la navigation en douceur semble incertain.

Le voyage a toujours été la priorité numéro un

Kris Sokolowski, qui a appris qu'il était atteint d'un cancer en phase terminale en 2021, explique à CNN Travel pourquoi l'exploration du monde avec ses proches est sa priorité.

Au cas où vous l'auriez manqué

Il existe un village italien où l'on ne parle pas italien.

La langue officielle est un dialecte médiéval.

Un Mexique aux multiples facettes : Ce que c'est que de visiter Tulum et Guadalajara pendant le Covid.

Et d'autres expériences au Mexique dans le podcast "Parts Unknown" de CNN, tiré du voyage d'Anthony Bourdain en 2014.

Ce couple s'est rencontré dans les étendues glacées de l'Antarctique.

Il a ensuite trouvé l' amour dans un climat froid.

Image du haut : Le Beluga XL d'Airbus décolle de l'aéroport de Toulouse Blagnac le 30 avril 2020. (Photo par REMY GABALDA/AFP via Getty Images)

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com