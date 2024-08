- Les mémoires désagréables de Schuster persistent, Müller conserve sa position dans le réseau de SC

Le manager de Freiburg, Julian Schuster, espère que leur match contre le FC Bayern Munich mettra fin à sa série de défaites personnelle contre les géants du football allemand. "J'ai quelques souvenirs de ce que c'est que d'être à Munich. Ce n'est pas l'ambiance que je recherche ce week-end", a déclaré le joueur de 39 ans avant le match de Bundesliga dimanche à 17h30 (DAZN). En tant que joueur, Schuster n'a jamais réussi à battre Bayern. En onze rencontres, il y a eu dix défaites et un match nul. Schuster n'était pas dans l'équipe lorsque Freiburg a battu Munich 2-1 en mai 2015.

La victoire 3-1 contre VfB Stuttgart au début de la saison a donné à Freiburg un coup de pouce de confiance avant de se rendre dans la capitale bavaroise. "Il y avait quelques choses qui ont fait bomber un peu mon torse", a déclaré Schuster, qui a remplacé l'entraîneur de longue date Christian Streich à l'été. Même lorsque l'opposition a la balle, maintenir un certain contrôle et rester calme sous pression - ce sont là ce que Schuster considère comme essentiel. Bayern, selon l'entraîneur, possède "un talent immense" et le défi est immense, a-t-il ajouté.

Florian Müller sera à nouveau dans les buts de Freiburg. Le retour du gardien titulaire Noah Atubolu se rapproche. Le joueur de 22 ans a dû subir une appendicectomie au début août. Schuster a révélé qu'Atubolu est "une semaine en avance" dans sa récupération.

