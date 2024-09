Les membres internes du parti exhortent Biden à assouplir les contraintes sur l'action militaire en Ukraine

Le sénateur Ben Cardin, à la tête du comité démocrate des relations étrangères, a plaidé mercredi en faveur d'une assouplissement des restrictions sur l'utilisation par l'Ukraine des armes américaines. Cardin a été choqué par l'offensive de Poutine contre les civils et les infrastructures ukrainiennes, qu'il a décrite comme "choquante".

Face à ces attaques qui s'intensifient, Cardin a soutenu qu'il est "grand temps de relâcher les contraintes sur les soldats ukrainiens utilisant les armes américaines. En offrant plus de marge de manœuvre pour cibler les objectifs militaires russes, nous pouvons affaiblir la capacité de Moscou à infliger des dommages aux civils ukrainiens. Les États-Unis doivent réagir rapidement pour accorder ces autorisations", a écrit Cardin.

La déclaration de Cardin, publiée alors que le secrétaire d'État Antony Blinken se trouvait à Kyiv, rejoint un chœur croissant appelant Biden à autoriser Kyiv à frapper en profondeur en Russie. Le président Volodymyr Zelensky et le gouvernement ukrainien ont réclamé à plusieurs reprises cette permission.

Bien que les États-Unis aient modifié leur position pour permettre des frappes limitées transfrontalières contre des cibles russes à l'aide d'armes américaines, l'administration n'a pas encore approuvé les opérations à longue portée. Les officiels ont exprimé des réserves quant au risque d'escalade et arguent qu'aucune capacité isolée ne sera peut-être décisive dans le conflit. Un officiel américain a informé CNN mardi que les actifs russes ont été déplacés hors de portée des frappes à longue portée.

Mardi, le caucus bipartite du Congrès sur l'Ukraine a appelé Biden à accorder à l'Ukraine la permission d'attaquer des cibles en Russie à l'aide d'armes à longue portée.

"À moins que ces limitations ne soient levées, l'Ukraine continuera de lutter pour sécuriser la victoire dans sa mission pour protéger sa souveraineté et son peuple. La population civile de l'Ukraine continuera de subir des morts, des pertes et des difficultés inutiles alors que la Russie exploite cette politique et intensifie ses bombardements sur l'Ukraine", ont écrit les parlementaires bipartites.

Un groupe d'élus républicains influents de la Chambre des représentants a également exhorté Biden à assouplir ces restrictions dans une lettre lundi. Dans une lettre séparée, 17 anciens responsables de la sécurité nationale, y compris d'anciens ambassadeurs américains en Ukraine et des commandants militaires de haut rang, ont exhorté Blinken et le secrétaire britannique aux Affaires étrangères David Lammy à "agir rapidement".

"Un changement de politique est nécessaire urgent

