Les membres d'un club de surf australien choqués par l'interdiction de la nudité dans les vestiaires et les douches

La nageuse Nada Pantle, qui utilise régulièrement les vestiaires après sa baignade matinale à Terrigal, en Nouvelle-Galles du Sud, a déclaré avoir reçu une lettre l'avertissant qu'elle avait enfreint la politique du Terrigal Surf Life Saving Club en matière de nudité, rapporte 7News, affiliée à CNN.

Un panneau dans le club conseille aux utilisateurs de "se doucher en maillot de bain et de se changer avec une serviette autour de soi". Un autre nageur a déclaré à la BBC que le panneau était apparu "il y a probablement trois mois".

La lettre envoyée à Pantle se lit comme suit : "Le conseil d'administration a informé les membres que la nudité n'est pas acceptable, conformément à la politique de sécurité des enfants.

"Il est de votre responsabilité de respecter les règles... si vous continuez à ignorer les règles, vous ferez l'objet de mesures disciplinaires et/ou d'une résiliation de votre adhésion", ajoute la lettre, selon 7News.

Pantle n'est pas d'accord avec cette politique et a déclaré à 9News, affiliée à CNN : "C'est ce que font les vestiaires : "C'est à cela que servent les vestiaires, à se changer".

De son côté, Wendy Farley, membre du club, a déclaré à 9News que la nouvelle politique encourageait la honte du corps.

"Je pense que c'est épouvantable, que c'est un pas en arrière et que c'est mauvais pour les jeunes femmes", a déclaré Farley.

Mme Pantle a déclaré que la lettre l'avait rendue "anxieuse" et qu'elle avait depuis quitté le club.

"J'étais tellement angoissée à l'idée que quelqu'un puisse voir quelque chose et donner à un enfant un syndrome de stress post-traumatique que j'ai donné ma démission", a-t-elle déclaré à 7News.

CNN a contacté le Terrigal Surf Life Saving Club et Surf Life Saving Australia, l'organisation des sauveteurs bénévoles des plages du pays, pour plus de clarté et de commentaires.

La politique de sécurité des enfants de Surf Life Saving Australia stipule que les membres ne doivent pas "se doucher ou se changer en même temps qu'ils supervisent des groupes d'enfants" et qu'ils doivent "éviter les situations individuelles avec un CYP (enfant ou jeune personne) dans une zone de vestiaire ; s'assurer qu'ils ne se déshabillent pas et éviter d'utiliser un vestiaire avec un CYP à moins qu'il n'y ait d'autres personnes présentes".

Jon Harkness, de Surf Lifesaving NSW, a défendu l'incident auprès de 7News.

"Nous devons être attentifs à nos jeunes membres et à la protection des enfants", a-t-il déclaré.

"Terrigal a simplement demandé aux gens de porter leur maillot de bain lorsqu'ils se douchent et d'utiliser discrètement une serviette lorsqu'ils ont besoin de se changer.

Source: edition.cnn.com