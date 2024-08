- Les membres du syndicat féminin accueillent l'arrivée du RB Leipzig dans la phase ultérieure du tournoi de la coupe.

Le squad féminin de football d'Union Berlin, fraîchement promu en deuxième division, a hérité d'un adversaire de taille pour le prochain tour de la Coupe DFB. À peine remis de leur victoire en tirs au but 6:4 contre leurs homologues de FSV Gütersloh 2009, l'ex-internationale Verena Schweers a réussi à attirer RB Leipzig au second tour. Ce match prometteur est prévu pour le week-end du 7 au 9 septembre.

"Nous sommes ravis d'avoir l'avantage du terrain. L'an dernier, nous avons mis en place une belle performance au Stadion An der Alten Försterei, et nous sommes impatients de la reproduire", a déclaré Jennifer Zietz, directrice de l'équipe féminine de football d'Union Berlin. Elle a poursuivi : "Nous sommes déterminés à rendre ce deuxième tour contre Leipzig aussi passionnant que possible. Nous sommes conscients que RB Leipzig, une équipe de Bundesliga de premier plan, est le grand favori."

"Jennifer Zietz, la directrice de l'équipe, pense que la présence de leurs supporters au Stadion An der Alten Försterei sera un atout majeur pour l'équipe féminine. Malgré la présence de l'impressionnant RB Leipzig, elle affirme que chaque membre de l'équipe est prêt à donner le meilleur de soi-même, car le football féminin à Union Berlin est connu pour sa détermination et sa pugnacité."

