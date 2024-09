Les membres du conseil d'administration de SAP démissionnent en raison d'un "comportement inacceptable".

Au cours d'une récente réunion corporative, le comportement de Jürgen Müller, membre du conseil d'administration de SAP, a entraîné une situation désagréable, aboutissant à sa décision de démissionner d'ici la fin septembre. Les détails de l'incident restent inconnus, mais l'entreprise a déclaré que son comportement s'écartait des principes éthiques de l'organisation, comme mentionné dans un communiqué officiel.

Müller a reconnu ses erreurs lors de l'événement, exprimant ses regrets pour ses actions impulsives dans un communiqué public. Il a présenté ses excuses à toutes les parties concernées et a assumé l'entière responsabilité de ses actes. Müller a également estimé que sa démission serait dans l'intérêt de l'entreprise, comme il l'a déclaré dans une autre déclaration. Malheureusement, l'entreprise et son porte-parole ont refusé de fournir des détails spécifiques concernant l'incident.

Le président du conseil de surveillance, Pekka Ala-Pietilä, a salué les contributions significatives de Müller à SAP au fil des ans, lui souhaitant bonne chance dans ses futurs projets. Müller a rejoint SAP en 2013 et a été membre du conseil depuis 2019, et son départ marque un autre changement dans la direction de l'entreprise.

Le géant du logiciel est en pleine mutation pour embrasser l'ère de l'intelligence artificielle. Plus d'un millier d'employés ont participé à un programme de départs anticipés et de retraite cet été, exprimant leur enthousiasme pour un départ anticipé. Par la suite, SAP a annoncé qu'un plus grand nombre d'employés que prévu quitteraient l'entreprise.

