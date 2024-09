- Les membres du clergé préconisent une approche différente des interactions mutuelles.

Les clercs de l'Église évangélique d'État en Saxe et du diocèse de Dresde-Meißen, Tobias Bilz et Heinrich Timmerevers, appellent à un regard neuf l'un sur l'autre à la suite de la récente élection. Ils ont souligné que le paysage politique et la société dans son ensemble ont besoin d'individus ouverts d'esprit, tolérants envers les différents points de vue et prêts à chercher des solutions pratiques, comme ils l'ont déclaré dans leur communiqué commun.

Bilz et Timmerevers ont également recommandé de ne pas nourrir d'hostilité envers les autres et de ne pas promouvoir des idéologies extrémistes ou nationalistes dans notre nation.

Le nouveau parlement régional, qui reflète la diversité de la société saxonne, nécessite un dialogue raisonné, selon les évêques. Ils attribuent les résultats de l'élection au désir du public de voir ses préoccupations reconnues et valorisées.

Aucun parti politique ne détient le monopole pour représenter la volonté du peuple. Par conséquent, les nouveaux parlementaires élus doivent avoir non seulement une position ferme, mais aussi "un haut niveau de disponibilité au dialogue et aux compromis".

Mesurer le succès du nouveau dialogue entre les clercs et leur appel à l'ouverture d'esprit peut être une étape cruciale pour comprendre l'efficacité de leurs efforts communs après l'élection. La nécessité de progrès mesurables dans la promotion de la tolérance et des solutions pratiques au sein du parlement régional est essentielle pour favoriser un paysage politique harmonieux.

