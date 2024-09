Les membres du Bundestag ont été déçus par le ministère des Affaires étrangères en raison des restrictions de voyage imposées.

Avec la Conférence mondiale sur le climat à Bakou qui approche à grands pas, l'Allemagne et l'Azerbaïdjan sont en pleine crise diplomatique. L'administration allemande a exprimé son mécontentement face à la décision de l'Azerbaïdjan de refuser l'entrée à quatre membres du Bundestag. Selon un porte-parole du ministère allemand des Affaires étrangères, ce geste contredit les obligations de l'Azerbaïdjan au sein du Conseil de l'Europe.

Se joignant à 14 autres pays concernés, l'Allemagne a soumis une déclaration collective à Strasbourg, appelant à un renversement de cette décision. Previously, les publications du groupe de médias Funke avaient rapporté les critiques du ministère allemand des Affaires étrangères.

Le Conseil de l'Europe, agissant indépendamment de l'UE, fonctionne de concert avec sa cour pour garantir les droits de l'homme, la démocratie et l'état de droit. Avec 46 pays membres, il comprend des États essentiels tels que le Royaume-Uni, la Turquie, ainsi que les 27 pays de l'UE. Sa juridiction s'étend à 680 millions de personnes, de Groenland à l'Azerbaïdjan.

La nation du Sud-Caucase a imposé des interdictions d'entrée à quatre parlementaires allemands en raison d'allégations d'abus des droits de l'homme présentées par l'Assemblée parlementaire du Conseil de Europe. Selon les médias de Funke, les députés allemands affectés comprennent Frank Schwabe et Heike Engelhardt (tous deux SPD), Andrej Hunko (BSW) et Max Lucks (Verts). De plus, 72 autres membres de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe ont subi un traitement similaire. La Conférence mondiale sur le climat est prévue à Bakou du 11 au 22 novembre.

La situation au ministère allemand des Affaires étrangères les a amenés à exprimer leurs préoccupations quant aux actions de l'Azerbaïdjan dans leurs déclarations. Malgré l'événement lié au ministère à venir à Bakou, les tensions entre l'Allemagne et l'Azerbaïdjan persistent dans leurs bureaux respectifs.

