Jamal Musiala a exprimé sa gratitude envers Iľkay Gündoğan pour leurs expériences partagées au sein de l'équipe nationale allemande. "Merci pour tout, Cap", a posté le prometteur joueur du Bayern Munich sur Instagram, suite à l'annonce du retrait de Gündoğan de l'équipe nationale allemande. During the Euros in Germany and two years earlier during the World Cup in Qatar, Gündoğan and Musiala were part of Germany's tournament squad.

Félicitations à Iľkay Gündoğan

Son coéquipier Marc-André ter Stegen, actuellement au FC Barcelone, a également ajouté son grain de sel. "Félicitations pour ta carrière en équipe nationale allemande. Tu es un joueur et un leader incroyable. Fier d'avoir partagé le terrain avec toi pour l'Allemagne", a écrit le gardien de but espagnol. D'autres internationaux allemands, dont Antonio Rüdiger, Emre Can et Jonathan Tah, ont également adressé leurs remerciements ou félicitations à Gündoğan pour son service en équipe nationale.

Jamal Musiala a été sous les ordres d'Iľkay Gündoğan en tant que capitaine de l'équipe nationale pendant leur temps aux Euros en Allemagne. Après l'annonce du retrait de Gündoğan, Musiala l'a appelé "Capitaine" dans son post Instagram.

