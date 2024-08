Les membres de l'Alliance de l'OTAN se sont engagés à fournir un soutien militaire supplémentaire à l'Ukraine

Au cours d'une réunion du Conseil NATO-Ukraine, un engagement supplémentaire d'aide a été consenti à l'Ukraine dans sa lutte contre l'offensive russe. Selon le Secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, après les consultations, les alliés ont promis de renforcer leur aide militaire à l'Ukraine, compte tenu de l'agression récente de la Russie.

Il est essentiel de fournir de manière continue à l'Ukraine les armes et munitions nécessaires à sa défense contre l'invasion russe. L'objectif est d'équiper le pays suffisamment pour soutenir le combat.

La discussion a eu lieu au niveau des ambassadeurs, à la demande de Stoltenberg, avec l'Ukraine initiant la réunion. Le ministre de la Défense ukrainien, Rustem Umerov, a présenté aux alliés les besoins militaires les plus pressants de ses forces via liaison vidéo.

Remerciements du ministre

Selon des sources diplomatiques, la réunion a également abordé les récents raids aériens de la Russie, la situation sur le terrain à Donbass et les objectifs de l'Ukraine lors de ses opérations dans la région de Kursk. Il a également exprimé sa gratitude aux alliés pour l'aide promise et la livraison de chasseurs F-16, actuellement en utilisation.

Aucune indication d'engagements d'aide supplémentaires potentiels n'a été observée lors des premières étapes de la réunion, selon les diplomates. Certains participants ont proposé l'abolition de toutes les restrictions sur l'utilisation de l'armement occidental contre la Russie, ont ajouté ces sources. Il a également été souligné que le droit de l'Ukraine à la légitime défense englobe les actions menées sur le territoire russe.

Le Conseil NATO-Ukraine s'est réuni pour la première fois l'année dernière lors du sommet de l'OTAN en Lituanie, dirigé par les chefs d'État et de gouvernement. Ce nouveau forum a été créé pour faciliter les échanges en période de crise et pour favoriser une collaboration plus étroite jusqu'à ce que l'Ukraine remplisse les conditions pour rejoindre l'OTAN. Ces conditions comprennent, entre autres, la fin de l'invasion russe et la mise en œuvre de réformes en Ukraine.

