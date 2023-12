Les meilleurs films de 2023 : Les meilleurs films de l'année 2023 : des points positifs, de "Air" à "Maestro", dans une année difficile pour Hollywood.

Bien que les services de streaming aient aidé à financer de nombreux films de premier plan, plusieurs des titres les plus attendus n'ont pas répondu aux attentes, tandis que d'autres (notamment "Killers of the Flower Moon") ne savaient pas quand s'arrêter - un problème qui se pose davantage dans les salles de cinéma, il est vrai, qu'à la maison, où les spectateurs peuvent trancher, découper et faire des pauses à leur guise.

En d'autres termes, Hollywood n'a toujours pas trouvé le juste milieu entre l'art et le commerce, les films de prestige et ceux qui ont un large attrait - un problème de longue date aggravé, peut-être, par les priorités des services de streaming, qui peuvent masquer les échecs commerciaux et se prévaloir des récompenses et de la reconnaissance de la critique.

Bien sûr, l'industrie du divertissement ne peut pas vivre uniquement de récompenses, et il y a eu des tendances commerciales inquiétantes, notamment le déclin quasi général du box-office des films de super-héros, qui étaient jusqu'à récemment un genre extrêmement fiable. Cet effondrement soudain a alimenté le sentiment que le cinéma ne s'est pas encore totalement remis de la pandémie et de la diffusion en continu, et qu'il pourrait ne jamais le faire.

D'un autre côté, les films qui se sont distingués représentent une liste éclectique en termes de sujets et de genres (avec un certain effort de conscience pour refléter cet éventail), même si certains n'auraient peut-être pas figuré dans cette liste - qui prend la liberté de combiner quelques entrées - dans une année où les choix étaient plus clairs.

Voici donc, par ordre alphabétique (avec les options de streaming indiquées lorsqu'elles sont disponibles) :

Air" (Amazon Prime Video) : L'histoire factuelle du réalisateur Ben Affleck sur la façon dont Nike a recruté Michael Jordan est un témoignage de la reconnaissance de la grandeur, avec des performances formidables de Matt Damon et Viola Davis. Mais surtout, c'est un film très amusant, un attribut qui semblait trop rare dans la programmation de cette année.

American Fiction" : Le scénariste et réalisateur Cord Jefferson fait des débuts impressionnants dans cette adaptation intelligente et perspicace d'un roman sur un écrivain/professeur de littérature (Jeffrey Wright) qui écrit impulsivement un livre de blagues se moquant du "Black trauma porn", pour ensuite le voir devenir un succès auprès de l'intelligentsia blanche.

Êtes-vous là, Dieu ? C'est moi, Margaret (Max) : Les films sur le passage à l'âge adulte abondent, mais cette version du livre de Judy Blume souligne à quel point il est difficile de bien faire les choses, avec Abby Ryder Fortson dans le rôle d'une jeune fille confrontée à une nouvelle école, à de nouveaux amis et à des problèmes très familiers.

La couleur pourpre" : En transposant la comédie musicale à l'écran tout en préservant la puissance de l'histoire d'Alice Walker qui s'étend sur plusieurs décennies et qui parle de déchirements et de résilience, le réalisateur Blitz Bazawule a créé une formidable vitrine pour ses acteurs tout en ouvrant les numéros musicaux et les chorégraphies de la meilleure des façons.

Elemental" (Disney+) : Au cours d'une année très difficile pour Disney, cette romance animée de Pixar a renversé la tendance, non seulement en explorant comment des personnes issues de milieux disparates (dans ce cas, littéralement le feu et l'eau) peuvent surmonter leurs différences, mais aussi en surmontant un démarrage décevant pour prouver que le bouche-à-oreille peut encore créer un succès organique en salle, aussi désuet et daté que cette idée puisse paraître.

The Holdovers" (Peacock, 29 décembre) : Réunissant le réalisateur Alexander Payne et sa star Paul Giamatti, cette comédie dramatique sur les marginaux laissés pour compte dans une école préparatoire de la Nouvelle-Angleterre en 1970 - et les liens improbables qu'ils tissent en quelques semaines - a brillé par son esprit, sa chaleur et son cœur, avec une performance de premier plan de Da'Vine Joy Randolph dans le rôle d'une mère en deuil dont le fils est mort au Viêt-Nam.

Leave the World Behind" (Netflix) : L'un des films les plus stimulants de l'année, le thriller apocalyptique du scénariste et réalisateur Sam Esmail met en scène Julia Roberts et Mahershala Ali dans le rôle d'étrangers réunis par une série d'événements déroutants alors que la société commence à s'effondrer autour d'eux, dans un film qui a éclipsé "Don't Look Up", le dernier film de Netflix à avoir suscité une réaction similaire.

Maestro" (Netflix) : Bradley Cooper poursuit la conversation qu'il a entamée sur l'art et le prix à payer pour aimer les artistes dans cette biographie du chef d'orchestre Leonard Bernstein. La brillante performance de Cooper est complétée par celle de Carey Mulligan dans le rôle de sa femme Felicia, dont la loyauté et la patience ont été mises à l'épreuve à maintes reprises par Bernstein.

Oppenheimer / Barbie (Max) : Ici, au moins autant pour ce qu'ils ont signifié pour l'industrie du cinéma que pour leurs mérites individuels, "Barbie" a intelligemment répondu à la question de savoir comment faire un film de Barbie pour le 21ème siècle (la présence de Margot Robbie aide), tandis que "Oppenheimer" mérite d'être salué pour avoir pris un sujet sérieux et cérébral et l'avoir fait paraître digne d'un Imax. Si seulement le réalisateur Christopher Nolan avait resserré un peu les première et troisième heures autour de la splendide heure du milieu.

Vies antérieures/Monstre : L'un ou l'autre de ces films - respectivement de Corée du Sud et du Japon - aurait pu mériter une place sur cette liste, mais ils sont vraiment à leur place en tant qu'instantanés distincts du pouvoir de l'engouement de la jeunesse. Petit bijou, "Past Lives" explore ce phénomène à travers deux personnes (Greta Lee, Teo Yoo) qui reprennent contact après avoir été séparées dans leur enfance, tandis que "Monster" filtre l'histoire de deux jeunes garçons et de la mère célibataire de l'un d'entre eux (Sakura Ando) à travers des perspectives changeantes, dans un film du réalisateur Hirokazu Kore-eda qui a une dette consciente envers le classique "Rashomon" d'Akira Kurosawa.

