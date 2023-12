Les meilleurs endroits où aller en 2024 selon Lonely Planet

L'empire de l'édition de voyages fête ses 50 ans cette année, et sa liste exceptionnelle Best in Travel 2024 s'étend sur cinq catégories : les meilleurs pays, régions, villes, destinations de voyage durables et lieux au meilleur rapport qualité-prix.

Le pays numéro 1 est la Mongolie, choisie par Lonely Planet pour ses "grands espaces, ses activités d'aventure et sa culture culinaire et musicale distinctive". C'est le pays le moins peuplé du monde et le gouvernement mongol est prêt à le remplir un peu. Cette année, il a déclaré les années 2023 à 2025 "Années pour visiter la Mongolie", en assouplissant les conditions d'entrée pour les voyageurs internationaux et en améliorant les infrastructures, notamment grâce à un nouvel aéroport d'une valeur de 650 millions de dollars.

Parmi les autres pays figurant dans les dix premiers choix, on trouve des destinations populaires comme le Mexique, la Croatie et Sainte-Lucie, ainsi que des lieux moins fréquentés comme le Bénin et l'Ouzbékistan.

Destinations urbaines

La première ville de la liste de Lonely Planet est Nairobi, la capitale du Kenya, que le géant du voyage aime pour ses "rythmes uniques, sa gamme impressionnante de restaurants d'inspiration locale et sa rotation régulière de lieux artistiques et culturels". Nous l'aimons aussi pour le parc national de Nairobi, situé à une courte distance en voiture du quartier central des affaires de la ville, où l'on peut voir plus de 400 espèces errer dans les plaines herbeuses tandis que les gratte-ciel scintillent à l'horizon.

Paris, qui accueillera les Jeux olympiques et paralympiques d'été en 2024, figure également sur la liste, tout comme Prague, une autre capitale européenne qui n'est pas étrangère aux foules de touristes. Selon Lonely Planet, la fermeture de Covid-19 a permis à la capitale tchèque de "remettre les pendules à l'heure" et de promouvoir "le tourisme lent et les attractions éloignées du centre-ville".

Développement durable

La première destination de voyage durable pour 2024 est l'Espagne, en raison des efforts déployés par le pays pour développer les énergies renouvelables, pour stimuler les voyages hors saison et pour amener le tourisme vers des destinations émergentes, telles que la ville portuaire de Valence, allégeant ainsi la pression sur les points chauds tels que Barcelone.

La "beauté sauvage" de l'Afrique du Sud est également mise à l'honneur, Lonely Planet recommandant aux visiteurs d'aller voir la "quantité impressionnante d'écolodges" du pays, qui s'engagent à protéger la biodiversité de la Terre. Nous aimons aussi Babanango, le nouveau grand parc animalier d'Afrique du Sud qui transforme la région du KwaZulu Natal en un véritable paradis pour la faune et la flore.

Facile pour le compte bancaire

La catégorie "meilleur rapport qualité-prix" intéressera particulièrement de nombreuses personnes en cette période où le portefeuille est mis à rude épreuve. Le Midwest américain, sous-estimé, est ici le meilleur conseil : dans des villes comme Chicago, Milwaukee et Detroit, "vous trouverez d'anciens entrepôts transformés en ateliers d'art, de nouveaux hôtels éco-conçus et de nombreux restaurants étoilés au Michelin", indique Lonely Planet.

L'éditeur recommande également l'Algérie comme un coin sous-exploré de l'Afrique du Nord. Soulignant qu'elle se trouve à trois heures de vol ou moins de la plupart des pays européens, Lonely Planet indique que les visiteurs y trouveront "des sites romains bien préservés et de belles villes historiques", ainsi qu'une "expérience abordable et sans foule".

Destinations régionales

En ce qui concerne les destinations régionales, la future piste cyclable Trans Dinarica, dans les Balkans occidentaux, est l'un des premiers choix de Lonely Planet. Inaugurée l'année prochaine, cette piste de 3 364 km traverse la Slovénie, la Croatie, la Bosnie-Herzégovine, le Monténégro, l'Albanie, la Macédoine du Nord, le Kosovo et la Serbie, en passant par des chaînes de montagnes et la mer Adriatique.

Le Donegal, le comté le plus au nord-ouest de l'Irlande, possède le plus long littoral du pays et plus de 100 plages - et il y a de fortes chances qu'un visiteur en ait une pour lui tout seul. Selon Lonely Planet, "vous trouverez ici les plus hautes falaises d'Europe et des kilomètres de sentiers de randonnée côtière préservés".

Best in Travel 2024 de Lonely Planet

Les pays

Mongolie

Inde

Maroc

Chili

Bénin

Mexique

Ouzbékistan

Pakistan

Croatie

Sainte-Lucie

Régions

Route cycliste Trans Dinarica des Balkans occidentaux

Île Kangourou, Australie méridionale

Donegal, Irlande

Pays basque, Espagne

Sud de la Thaïlande

Côte Swahili, Tanzanie

Montana, États-Unis

Saalfelden Leogang, Autriche

Villes

Nairobia, Kenya

Paris, France

Montréal, Canada

Mostar, Bosnie-Herzégovine

Philadelphie, Pennsylvanie

Manaus, Brésil

Jakarta, Indonésie

Prague, République tchèque

Izmir, Turquie

Kansas City, Missouri

Durable

Espagne

Patagonie, Argentine et Chili

Le Groenland

Sentiers du Pays de Galles

Chemin portugais / Caminho Português de Santiago

Palau

Hokkaido, Japon

Équateur

Sentiers baltes d'Estonie, de Lettonie et de Lituanie

Eco-lodges d'Afrique du Sud

Valeur

Le Midwest, États-Unis

Pologne

Nicaragua

Danube Limes, Bulgarie

Normandie, France

Égypte

Ikaria, Grèce

Algérie

Southern Lakes & Central Otago, Nouvelle-Zélande

Trains de nuit, Europe

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com