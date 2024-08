S'éloignant de plus en plus, en direction de l'horizon. - Les meilleurs endroits de vacances à explorer en septembre

Septembre offre une excellente occasion pour les voyageurs en quête d'un refuge serein, fuyant la haute saison touristique, pour s'immerger dans la culture, la nature et l'histoire. Les hameau pittoresques et sentiers de randonnée de Cinque Terre en Italie, l'esprit animé de la fête de la bière de Munich, les monuments culturels et spectacles de flamenco à Séville, le centre-ville historique et attractions d'art contemporain à Zadar, ou les ruines impressionnantes de Machu Picchu nichées dans les Andes péruviens - chaque destination offre des expériences uniques sous l'atmosphère douce de l'automne. Cette section met en avant les destinations phares de septembre.

Cinque Terre, Italie

Cinque Terre sur la côte ligurienne de l'Italie est une option attirante pour les visiteurs de septembre qui apprécient la combinaison de la randonnée, de la nature et des villages pittoresques. Ce site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO englobe cinq villages - Monterosso al Mare, Vernazza, Corniglia, Manarola et Riomaggiore - qui s'étendent sur les falaises escarpées de la Riviera italienne. Le sentier Azzurro relie les villages, offrant des vues époustouflantes sur la Méditerranée turquoise. Les températures de septembre sont délicieusement douces, rendant les randonnées prolongées le long des sentiers côtiers agréables, sans la chaleur estivale qui peut rendre ces activités démmandantes en juillet et août.

De plus, Cinque Terre séduit avec la cuisine ligurienne traditionnelle, renommée pour ses délices de la mer, le pesto alla genovese célèbre et les vins locaux. Le début de l'automne apporte une ambiance paisible alors que l'afflux touristique estival se retire, offrant aux visiteurs de nombreuses occasions d'explorer les rues étroites et les places cachées des villages et de savourer les surroundings naturelles intactes. Au-delà de la randonnée, la région offre des chances de nager et de faire du kayak, en particulier dans les criques isolées, souvent accessibles uniquement à pied ou en bateau.

Munich, Allemagne

En septembre, Munich attire les visiteurs avec la célèbre fête de la bière d'Oktoberfest, qui commence à la fin septembre et se poursuit en octobre. Originellement organisée en 1810 pour célébrer le mariage du prince héritier Ludwig et de la princesse Therese, elle est maintenant la plus grande fête populaire du monde, rendant hommage à la tradition bavaroise. Dans les tentes à bière festivement décorées, les invités dégustent des spécialités bavaroises telles que les bretzels, la saucisse blanche et le poulet, accompagnées de la bière spécialement brassée pour l'occasion. La musique traditionnelle de cuivres, les tenues folk colorées et l'atmosphère vivante font de l'Oktoberfest une expérience inoubliable.

Au-delà du site de la fête, Munich offre un éventail d'attractions en septembre. Connue pour son harmonieuse combinaison de tradition et de modernité, la ville invite les visiteurs à explorer des musées renommés tels que l'Alte Pinakothek ou le musée allemand. De plus, Munich met en valeur une multitude de jardins à bière où l'on peut profiter de la chaleur automnale sous les vieux châtaigniers. Une promenade dans le jardin anglais, l'un des plus grands parcs urbains du monde, est également impérative, surtout lorsque les feuilles changent de couleur.

Séville, la capitale andalouse, se transforme en un épicentre culturel en septembre, particulièrement attrayant pour les amateurs de flamenco et de l'architecture mauresque. Les températures sont plus agréables que les mois d'été étouffants, facilitant la visite des nombreux monuments historiques de la ville. Le Real Alcázar, un complexe palatial étonnant créé par les Maures et ultérieurement agrandi par les rois chrétiens, est l'une des principales attractions de la ville. De plus, la cathédrale de Séville, l'une des plus grandes cathédrales gothiques du monde, avec sa célèbre tour, la Giralda, est un must-see pour tous les touristes.

Outre les monuments historiques, Séville séduit par une scène flamenco animée. En septembre, de nombreuses représentations ont lieu dans divers bars et théâtres de la ville, offrant un aperçu approfondi de cette forme d'art émotionnelle et passionnée. Le festival bisannuel de flamenco "Bienal de Flamenco", conçu pour attirer des artistes et des aficionados du monde entier, transforme Séville en un point de mire pour les amateurs de flamenco en septembre. Sur le plan culinaire, Séville regorge de richesses : dans les bars à tapas de la ville, les visiteurs peuvent déguster une multitude de spécialités andalouses, du gazpacho au poisson frit, souvent accompagnés d'un verre de xérès ou d'un vin local.

Zadar, Croatie

Zadar, une ville côtière pittoresque sur l'Adriatique croate, fusionne l'attrait historique avec l'art contemporain en septembre, offrant une option attrayante par rapport aux destinations plus populaires de la région. Le cœur historique de Zadar, situé sur une péninsule, est riche en sites culturels-historiques, y compris des ruines romaines et l'église de Saint-Donat. Les rues piétonnes invitent à des promenades détendues, permettant aux visiteurs d'absorber l'héritage riche de la ville. Un point culminant remarquable est l'Organe à musique, une installation sonore unique jouée par les vagues de la mer, ajoutant une touche moderne et inventive à Zadar.

Septembre est également le moment parfait pour profiter de Zadar sans la foule estivale. La température reste assez chaude pour une escapade à la plage, et les eaux claires de la mer Adriatique invitent à la natation et au snorkelling. De plus, Zadar offre de nombreuses opportunités d'excursions vers les parcs nationaux voisins tels que le parc national de Krka ou les lacs de Plitvice, qui étonnent avec leurs cascades et leurs forêts verdoyantes. Les offres culinaires de la ville, centrées sur les fruits de mer frais et les spécialités dalmates, peuvent être savourées dans les restaurants et les tavernes paisibles.

Machu Picchu, cette légendaire ville inca nichée dans les Andes péruviennes, figure parmi les sites historiques les plus impressionnants du monde et est une destination de rêve pour les vacanciers aventureux en septembre. Cette période offre des températures agréables autour de Cusco et Machu Picchu, parfaites pour explorer les ruines et les nombreux sentiers de randonnée. L'une des randonnées les plus renommées du monde, le sentier inca, conduit les randonneurs à travers des paysages époustouflants, offrant des vues à couper le souffle sur les montagnes et les vallées. Cette randonnée de quatre à cinq jours culmine à Machu Picchu, une merveille architecturale construite par les Incas, perchée haut sur un col montagneux à environ 2 400 mètres d'altitude.

Au-delà des célèbres ruines, le quartier de Machu Picchu a beaucoup à offrir. La ville voisine de Cusco, autrefois capitale impériale inca, est un melting-pot culturel présentant des structures bien préservées coloniales et pré-colombiennes, telles que la cathédrale impressionnante et la forteresse de Sacsayhuaman. Les touristes peuvent également explorer la vallée sacrée, berceau de villages pittoresques, de marchés animés et de terrasses agricoles, offrant un aperçu captivant de la culture et de l'histoire inca. Comme la haute saison touristique à Machu Picchu et à Cusco se termine en septembre, les visiteurs peuvent explorer ces sites avec moins de monde et une ambiance plus détendue tout en profitant des conditions météorologiques optimales pour apprécier les paysages à couper le souffle et les sites historiques dans toute leur splendeur.

